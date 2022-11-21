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Sisi görüşmesinden sonra Arif Kocabıyık "Trollere cevabım" diye paylaştı

Erdoğan'ın, geçmişte defalarca “katil” dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi ile Katar’da bir araya gelmesi büyük tepki yarattı. İlave Tv isimli kanalın sahibi Arif Kocabıyık'ın konuyla ilgili paylaşımı günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 19:05
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Sisi görüşmesinden sonra Arif Kocabıyık "Trollere cevabım" diye paylaştı

Sisi görüşmesinden sonra Arif Kocabıyık ''Trollere cevabım'' diye paylaştı
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Türkiye'nin son dönemde gergin ilişkilere sahip olduğu ülkelerle ilişkileri normalleştirme yönünde attığı adımlar dikkat çekerken Katar’da Erdoğan’ın Sisi’yle görüşmesi büyük yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin daveti üzerine, Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyona katıldı.

Türkiye-Mısır ilişkileri, 2014’te Mısır’da Müslüman Kardeşler iktidarına Sisi liderliğindeki ordunun darbe yapması ve yönetimi ele geçirmesinin ardından kopmuştu. Bir süre önce normalleşme süreci başlamış, 9 yıl aradan sonra bakan düzeyindeki ilk ziyaret gerçekleştirilmiş ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mısır’a gitmişti.

Liderler düzeyinde ilk buluşma ise Katar’da gerçekleşti. Dünya Kupası’nın başlangıç maçını izlemek için Katar’a giden Erdoğan, burada geçmişte 'katil' diye seslendiği Sisi ile bir araya geldi. Erdoğan, Sisi ile gülümseyerek el sıkıştı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Erdoğan'ın iddia ettiğinin aksi yönde tavır sergilemesi eleştirilere de neden olurken Sisi ile bir araya gelmesine tepki yağdı.

Gösterilen sert tepkilerin yanı sıra mizah yoluyla gösterilen tepkiler de sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. İlave TV isimli kanalın sahibi Arif Kocabıyık’tan geldi.

Kocabıyık sosyal medya hesabından “Sisi görüşmesinden sonra trollere cevabım” notuyla paylaştığı video binlerce beğeni aldı.

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