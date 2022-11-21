Yılmaz Özdil'den Sisi ile el sıkışan Erdoğan için yorum: Şahsım başta olmak üzere kandırıldık Abdülfettah, Rabbim affetsin…

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'daki G20 zirvesinden dönüşünde Mısır ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile olan ilişkilerle ilgili olarak, "Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz. Seçimden sonra sil baştan yapabiliriz" ifadeleri sonrası; geçmişte defalarca “katil” dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi ile Katar’da bir araya geldi. Erdoğan'a tepkiler çığ gibi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası "kandırıldım", “Rabbimden af milletimden özür diliyorum” ifadelerini kullanarak FETÖ ile mücadelede geç kalındığını belirterek öz eleştiri yapmış; Fethullah Gülen'i "şarlatan ve teröristbaşı", onun darbe girişimi sonrasındaki sözlerini ise "hezeyan" olarak nitelendirmişti.

Gazeteci Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a geçmişte defalarca “katil” dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi ile görüşmesine tepki, Erdoğan'ın geçmişte FETÖ için kullandığı ifadeleri hatırlatarak geldi.

İşte Yılmaz Özdil'in o paylaşımı;

"Şahsım başta olmak üzere kandırıldık Abdülfettah, Rabbim affetsin…"

Özdil'in paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye-Mısır ilişkileri, 2014’te Mısır’da Müslüman Kardeşler iktidarına Sisi liderliğindeki ordunun darbe yapması ve yönetimi ele geçirmesinin ardından kopmuştu. Bir süre önce normalleşme süreci başlamış, 9 yıl aradan sonra bakan düzeyindeki ilk ziyaret gerçekleştirilmiş ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mısır’a gitmişti.

Liderler düzeyinde ilk buluşma ise Katar’da gerçekleşti. Dünya Kupası’nın başlangıç maçını izlemek için Katar’a giden Erdoğan, burada geçmişte 'katil' diye seslendiği Sisi ile bir araya geldi. Erdoğan, Sisi ile gülümseyerek el sıkıştı