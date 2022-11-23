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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni hakaretler

Erdoğan, grup toplantısında CHP lideri Kılıçdaroğlu’na 2 dakikada 19 saniyede 6 defa hakaret etti.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 14:58
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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni hakaretler: Bir haysiyet fukarası, bir sefil, bir gafil, bir namert, bir zavallı, bir kifayetsiz...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni hakaretler
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Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu ve yolsuzluk iddialarına yanıt verdi.

“Şimdi söyleyeceklerim, belki biraz ağır olacak ama emin olun hepsi de muhatabının sonuna kadar hak ettiği tespitlerdir.” diyen Erdoğan şöyle konuştu:

“Madem sorumluluktan söz ediyoruz. Öyleyse kendi devletini, bütçesini, uyuşturucu parasıyla finanse etmekle suçlayan bir haysiyet fukarası sorumluluk lafını ağzına en son alacak kişidir. Kendi devletini, borsasının yükselişi üzerinden hançerlemeyi siyaset sanan bir sefil, sorumluluk ifadesinin yanına yaklaşamaz. Kendi devletini, ülkesini, mafyaya teslim etmekle itham eden bir zavallı, sorumluluk kavramının yanından, yöresinden bile geçemez. Yurt dışına gittiğinde ülkenin ve milletin hayrına tek bir görüşme yapmayıp ne kadar terör örgütü destekçisi, ne kadar Türkiye düşmanı varsa onların ekmeğine yağ sürüp gelen bir gafil sorumluluk lafıyla yan yana gelemez.

"NAMERT, KİFAYETSİZ..."
Teröriste terörist, terör örgütüne terör örgütü deme cesareti olmayan, terör örgütü güdümündeki partiyi, ülke yönetimine ortak etmeye çalışan bir namert sorumluluktan söz edemez. Ağzını her açtığında yolsuzluktan, hırsızlıktan, arsızlıktan, ahlaksızlıktan söz edip de kendi belediyelerindeki, parti teşkilatlarındaki kepazeliklere gözünü kapatan bir kifayetsiz sorumluluğun 's'sinin bile yanına yaklaşamaz. Devraldıkları belediyelerde bırakınız taş üstüne taş koymayı yapılanları yaşatmayı başlatılanları sürdürmeyi beceremediklerinden sorumluluk diyerek ortalıkta dolaşması kadar yüzsüzce bir tavır olamaz."
 

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Hüseyin Korkmazoğlu
23.11.2022 15:46
Ağzına da çok yakışıyor. İletişim de boyut atlattı.  
 
Amsterdam
23.11.2022 15:42
Bu rezil bir varlık....  
 
dadaş
23.11.2022 15:41
birileri gideceğini farkına varmış bence  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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