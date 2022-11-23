İşte depremde hasar gören Düzce Adliyesi’ni yapan müteahhit

Düzce’de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir vatandaş hayatını kaybetti. Çok sayıda hissedilen depremin ardından gelen depremde ilk belirlemelere göre hasar gören tek kamu binası Düzce Adliyesi oldu.







Binanın özellikle dış cephesinde hasar oluştu. Ana giriş kapısının bulunduğu cephedeki granit kaplamalar bloklar halinde yere düştü. Gündüz vakti binlerce insanın bulunduğu binada depremin gece yarısı olması ise şans olarak değerlendiriliyor.







DEPREM SONRASI YAPILDI

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 1999 depreminden sonra kentin yapı stoku yüzde 80 yenilendi. Düzce Adliyesi de deprem sonrası yapılan binalardan arasındaydı.







Adliye binasını yapan inşaat firması Ankara merkezli Aras İnşaat olarak göze çarpıyor. 2006 yılında inşaatı başlayan Düzce Adliyesi 2008 yılında tamamlanmıştı.







Adliye binasının girişindeki, cephe giydirmesindeki ve çatısındaki hasar dikkat çekti.







Şirketin tamamladığı bazı projeler şöyle:

Aksaray 2 bin Kişilik Öğrenci Yurdu,

Aksaray 400 Yataklı Devlet Hastanesi,

Ankara Etimesgut 250 Yataklı Devlet Hastanesi,

Ankara Hakimevi,

Ankara Şaşmaz ve Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu,

Ankara Sincan Adliye Sarayı,

Bakırköy Kadın Cezaevi,

Denizli Adliyesi,

Erzincan Stadyumu,

Gaziantep Adliyesi,

Gaziantep Hastanesi,

Gazi Hastanesi,

Gazi Üniversitesi Teknopark,

Gümüşhane Hastanesi,

Hatay Adalet Sarayı,

Kahramanmaraş Adliyesi,

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi,

Tekirdağ Adliyesi,

Trabzon Adli Tıp Kurumu.



Aras İnşaat’ın yaptığı projeler arasında İstanbul Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri de yer alıyor.



Yönetim kurulu başkanı Tekin Yıldız, Riva projesine imza atmıştı.



Şirketin devam eden projelerinden bazıları ise şunlar:

Ankara Sincan 480 Yataklı Devlet Hastanesi, Samsun 4 bin kişilik Öğrenci Yurdu, Yozgat Yerköy 100 Yataklı Devlet Hastanesi, Zonguldak 400 Yataklı Devlet Hastanesi.





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