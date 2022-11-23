Flaş iddia. Esad'dan Erdoğan'ın görüşme isteğine yanıt

Amerikan haber ajansı Associated Press (AP), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a 'bir mesaj gönderdiğini' ileri sürdü. Suriyeli yetkililerle düzenli olarak görüştüğü belirtilen Lübnanlı bir siyasetçiye dayandırılan haberde, söz konusu mesajın geçtiğimiz günlerde iletildiği aktarıldı.

'ESAD, ERDOĞAN'IN TEKLİFİNİ REDDETTİ'

AP'nin aktardığına göre Erdoğan'ın Esad'a, Suriye ordusunun Kürtlerin kontrolündeki bölgelere dönmesi, Kürt savaşçıların Suriye doğalgazını ve petrolünü kullanmasının engellenmesi adına harekete geçilmesi ve Suriyeli mültecilerin Suriye'ye geri gönderilmesi için çağrıda bulunduğu iddia edildi.

Mesajın İranlılar üzerinden Esad'a iletildiği belirtilirken, Erdoğan'ın aynı zamanda Ankara'dan yetkilileri Şam'a göndermeye hazır olduğunu söylediği de aktarıldı. İddiaya göre Esad bu teklifi reddetti ve yetkililerin 'üçüncü bir ülkede' bir araya gelmesini önerdi.

'RUSYA ARABULUCULUK YAPTI, İLERLEME KAYDEDİLMEDİ'

Üst düzey bir Türk yetkili ise İran'ın arabuluculuk yaptığı yönündeki iddiayı yalanladı. Yetkili, Türkiye'yi 'uzlaşmaya itenin' Rusya olduğunu ancak 'hiç ilerleme kaydedilmediğini' söyledi.

ERDOĞAN, 'GÖRÜŞME YOLUNA GİDEBİLİRİZ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekim ayında yaptığı açıklamada "Vakti geldiğinde Suriye'nin Başkanı'yla görüşme yoluna gidebiliriz" demiş, Türkiye'nin önceliğinin Suriye'deki 'terör gruplarının arındırılması' olduğunu söylemişti. Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Alışılmış bir siyasetçi değilim. Dolayısıyla bir vakti saati geldiğinde, biz Suriye'nin başkanıyla da görüşme yoluna gidebiliriz. Şu an itibariyle zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor. Fakat bizim bütün arzumuz Suriye'deki terör gruplarının buradan arındırılması."