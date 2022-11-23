23 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Flaş iddia. Esad'dan Erdoğan'ın görüşme isteğine yanıt

Flaş iddia. Esad'dan Erdoğan'ın görüşme isteğine yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad'a 'Türk yetkilileri yetkilileri Şam'a göndermeye hazır olduğunu' söylediği ancak Esad'ın, görüşmenin 'üçüncü bir ülkede' yapılmasını önerdiği iddia edildi. 

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 14:01
Takip Et

Flaş iddia. Erdoğan'ın görüşme isteğine Esad'dan yanıt

Flaş iddia. Esad'dan Erdoğan'ın görüşme isteğine yanıt
+
Aa
-

Amerikan haber ajansı Associated Press (AP), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a 'bir mesaj gönderdiğini' ileri sürdü. Suriyeli yetkililerle düzenli olarak görüştüğü belirtilen Lübnanlı bir siyasetçiye dayandırılan haberde, söz konusu mesajın geçtiğimiz günlerde iletildiği aktarıldı. 

'ESAD, ERDOĞAN'IN TEKLİFİNİ REDDETTİ'

AP'nin aktardığına göre Erdoğan'ın Esad'a, Suriye ordusunun Kürtlerin kontrolündeki bölgelere dönmesi, Kürt savaşçıların Suriye doğalgazını ve petrolünü kullanmasının engellenmesi adına harekete geçilmesi ve Suriyeli mültecilerin Suriye'ye geri gönderilmesi için çağrıda bulunduğu iddia edildi.

Mesajın İranlılar üzerinden Esad'a iletildiği belirtilirken, Erdoğan'ın aynı zamanda Ankara'dan yetkilileri Şam'a göndermeye hazır olduğunu söylediği de aktarıldı. İddiaya göre Esad bu teklifi reddetti ve yetkililerin 'üçüncü bir ülkede' bir araya gelmesini önerdi.

'RUSYA ARABULUCULUK YAPTI, İLERLEME KAYDEDİLMEDİ'

Üst düzey bir Türk yetkili ise İran'ın arabuluculuk yaptığı yönündeki iddiayı yalanladı. Yetkili, Türkiye'yi 'uzlaşmaya itenin' Rusya olduğunu ancak 'hiç ilerleme kaydedilmediğini' söyledi.

ERDOĞAN, 'GÖRÜŞME YOLUNA GİDEBİLİRİZ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekim ayında yaptığı açıklamada "Vakti geldiğinde Suriye'nin Başkanı'yla görüşme yoluna gidebiliriz" demiş, Türkiye'nin önceliğinin Suriye'deki 'terör gruplarının arındırılması' olduğunu söylemişti. Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı: 

"Alışılmış bir siyasetçi değilim. Dolayısıyla bir vakti saati geldiğinde, biz Suriye'nin başkanıyla da görüşme yoluna gidebiliriz. Şu an itibariyle zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor. Fakat bizim bütün arzumuz Suriye'deki terör gruplarının buradan arındırılması."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Havva,yeni bir ülke kurmaya heveslenenlere diyorumki,Ne mutlu Türküm diyene🇹🇷
23.11.2022 14:16
Hepsiyle barışır eminim görünürde,hatta muhteremiyle bile,Erdoğan bir tek yaşadığı ülkeyle ,TC ile Türk halkı ve siyasetçisiyle,öğrencisi emekcisiyle,toprağı kadınıyla barışmadı barismazda,özetle bu  
 
Esat dik dur eğilme
23.11.2022 14:12
AkaPe.seninle.  
 
Suat Taner
23.11.2022 14:08
Öso neydi? Ben unuttum, E ? de mı unuttu? Omurga önemli !  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
1
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın
﻿İYİ Partili Turhan Çömez Bakan Akar'ın "Nah alırsın" sözlerinin altında yatan sebebi açıkladı
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
2
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
3
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
﻿Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
4
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
5
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Sıcak gelişme. Ronaldo ile yollar ayrıldı
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
6
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
﻿Altın almak isteyenler dikkat. İslam Memiş fırsat zamanının ne zaman geleceğini açıkladı
﻿Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD
7
﻿Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD
﻿Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD
﻿Uzmanından alkol bağımlılığında ‘ilk kullanım’ uyarısı
﻿Uzmanından alkol bağımlılığında ‘ilk kullanım’ uyarısı
﻿Uzmanından alkol bağımlılığında ‘ilk kullanım’ uyarısı
﻿Konya Doğanhisar Belediyesi 2 engelli personel alacak
﻿Konya Doğanhisar Belediyesi 2 engelli personel alacak
﻿Konya Doğanhisar Belediyesi 2 engelli personel alacak
﻿ Kripto para işleme platformu FTX hakkında inceleme başlatıldı
﻿ Kripto para işleme platformu FTX hakkında inceleme başlatıldı
﻿ Kripto para işleme platformu FTX hakkında inceleme başlatıldı
﻿Cerablus'ta 7 IŞİD’li terörist yakalandı
﻿Cerablus'ta 7 IŞİD’li terörist yakalandı
﻿Cerablus'ta 7 IŞİD’li terörist yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.