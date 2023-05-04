Erdoğan’dan maaş zammı açıklaması

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan seçim sonrasına ilişkin yeni bir vaat geldi.

Erdoğan, “Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin maaşlarında yaptığımız yüksek oranlı iyileştirmelerle refah kaybını telafi ediyoruz. İnşallah Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi rahatlatacağız” dedi.

Türk-İş araştırmasına göre, nisanda dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamalarını kapsayan açlık sınırı 10 bin 135,50 TL’ye, gıdanın yanı sıra kira, fatura, eğitim, giyim, ulaşım gibi tüm giderlerini kapsayan yoksulluk sınırı 33 bin 14,66 TL’ye yükselmişti.

Son yıllarda hükümetin uyguladığı ekonomi politikaları sonucunda halkın büyük çoğunluğunun geliri yoksulluk sınırının altında kaldı.