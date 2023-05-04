Samsun'da okullara 'Erdoğan mitingi' tatili. CHP'den flaş iddia

CHP Samsun Milletvekili Adayı Suat Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Samsun’da yapacağı mitinge katılımı artırmak amacıyla kentteki okulların öğleden sonra tatil edildiğini söyledi.

Yıldız, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürlüklerine, ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği yazı ve mesajlarla ilkokul ve ortaokulları saat 14’te, liseleri saat 15’ten itibaren, okul değerlendirme toplantıları yapmak için tatil etmeleri gerektiğini bildirdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 17.30’daki Samsun mitingi ile ilgili CHP Samsun Milletvekili Adayı Suat Yıldız, dün yaptığı açıklamada, mitinge katılımı artırabilmek amacıyla kentteki tüm okulların bugün öğleden sonra tatil edilmesi için yazı gönderildiğini öne sürdü.

“AKP’NİN BİR OYUNU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ”

CHP'li Yıldız, "Milli Eğitim Müdürlüğü, her zaman olduğu gibi İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürlüklerine, ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği yazı ve mesajlarla yarın ilkokul ve ortaokulları saat 14’te, liseleri saat 15’ten itibaren, okul değerlendirme toplantıları yapmak için tatil etmeleri gerektiğini bildirdi" dedi.

"Biz, okul aile birliği başkanlarının toplantısı ya da okulların değerlendirme yapacağını düşünmüyoruz" diyen Yıldız, "Çünkü biz, eğitim camiası ile içli dışlıyız. Dolayısıyla bunun, alanlarda, Cumhurbaşkanı geldiği için, alanlarda eski kalabalığı sağlayamayan AKP’nin bir oyunu olduğunu düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

EĞİTİM-SEN’DEN MEMUR-SEN’E TEPKİ

Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız da Samsun’da görevli öğretmenlerin telefonlarına, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 4 Mayıs Perşembe günü saat 17’de Samsun Cumhuriyet Meydanı’na geliyor. Tarihi buluşmaya tüm üyelerimiz davetlidir" mesajı gönderdi.

Bu duruma tepki gösteren Eğitim-Sen Samsun Şubesi Başkanı Esin Gür ise bugün yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala, adaylığını açıklamış olan Cumhurbaşkanı'nın Samsun'da yapmayı planladığı mitinge katılım konusunda kamu çalışanlarına, öğrencilere, öğretmenlere baskı yapıldığı, özellikle öğleden sonra idari toplantılar konularak öğretmenlerin mitinge yönlendirildiği, bazı yatılı öğrencilere ve öğretmenlerimize okul müdürleri eliyle ve baskısıyla mitinge katılmaları konusunda telkinde bulunulduğuna ilişkin duyumlar bize de gelmektedir.”

“ÖĞRENCİLERİMİZİN VE ÖĞRETMENLERİMİZİN SİYASETE ALET EDİLMESİNE KARŞIYIZ”

“Üstelik iktidar ve işverenle ilişkisini özellikle yandaşlık şeklinde kuran bazı sendikaların üyelerine mesaj atarak mitinge katılmaları konusunda telkinde bulunmaları, baskı yapmaları, gerçekten utanç verici bir olaydır. Eğitim-Sen Samsun Şubesi olarak şunu bir defa daha ifade etmek isteriz ki kamu çalışanlarının, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin devlet eliyle kamu gücüyle ve yandaş sendikaların yönlendirmesiyle siyasete alet edilmesine karşı her türlü hakkımızı kullanacağımız bilinmelidir." (ANKA)