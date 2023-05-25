Babala Tv’nin Kemal Kılıçdaroğlu bölümünü izledikten sonra duyurdu. Uğur Dündar’dan herkese çağrı

Editör: Bengü Zorlu

"Babala Tv’de Kemal Kılıçdaroğlu’na sorulabilecek tüm sorular soruldu” diyen gazeteci Uğur Dündar, Twitter üzerinden “haydi gençler” diyerek herkesin oy kullanmasını istediğini söyledi.

Dündar, “Babala Tv'deki MAM'da Kemal Kılıçdaroğlu'na sorulabilecek tüm sorular soruldu. Hatta soru görünümünde hakaretler bile edildi! Ama o hepsine hiç sinirlenmeden saatler süren cevaplar verdi. Bırakın çamuru, toz zerresi bile üstüne yapışmadı. O halde haydi sandığa” diyerek 28 Mayıs Pazar gününde herkesi sandık başına davet etti.