Kılıçdaroğlu sesini bu kez SMS yoluyla duyurdu: Kredi kartı borçlarınızı hazine devralacak

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yurttaşlara “kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak” şeklinde SMS gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur oylaması öncesinde propaganda çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşın kanayan yarası kredi kartı borçlarına ilişkin rahatlatacak açıklama Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

VATANDAŞA HAZİNE DESTEĞİ

Kılıçdaroğlu, yurttaşların cep telefonlarına biriken kredi kartı borçları hakkında bir kısa mesaj gönderdi.

Kısa mesajda, “Erdoğan’ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak” ifadeleri yer aldı.

“BORÇLARDAN KURTULMA REFERANDUMU”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun gönderdiği kısa mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Sevgili vatandaşım, borç harç evini güçlendirmeye çalıştığını biliyorum. İktidara gelir gelmez, bireysel kredi kartı borçlarınız için kesin çözüm üreteceğim. Erdoğan’ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak.

Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek ve anapara 36 ay taksitlendirilecek. Böylece yüz binlerce vatandaşımız, bu yükün altında ezilmekten kurtulacak, rahat bir nefes alacak, borç batağı yüzünden yuvalar yıkılmayacak.

Unutmayın, 28 Mayıs seçimi, bu ağır borçlardan kurtulma veya ülkede borç batağına saplanma referandumudur!

Vatanını seven sandığa gelsin.”