Kılıçdaroğlu'nun yalanları tek tek ortaya çıkardığı videoya AKP'lilerden engelleme girişimi

CHP, Kılıçdaroğlu’na uygulanan sansür ve kara propagandalara karşı kent merkezlerinde kurduğu dev ekranlarda Kemal Kılıçdaroğlu’nun videolarını yayımlamaya başladı.

Bursa’da da Kent Meydanı ve Mudanya sahile ekranlardan kuruldu. Ancak hem Kent Meydanı’nda hem de Mudanya’da AKP’liler ekranlara müdahale etmek istedi.

Mudanya Belediyesi’nin Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun videolarını yayımladığı ekranın olduğu alana gelen AKP’liler seçim araçlarıyla videoların sesini bastırmaya çalıştı.

Erdoğan’ın katıldığı bir TV programında “Ama montaj, ama şu ama bu, Kılıçdaroğlu’nun Kandil’dekilerle video çekimleri var” sözleri gündeme gelmişti. Ayrıca hem devlet kanallarında hem de diğer yandaş basında Erdoğan’a uzun süreler ayrılırken, Kemal Kılıçdaroğlu’na yer verilmemişti.

Bursamuhalif'in haberine göre; CHP, Kılıçdaroğlu’na uygulanan sansür ve kara propagandalara karşı kent merkezlerinde kurduğu dev ekranlarda Kemal Kılıçdaroğlu’nun videolarını yayımlamaya başladı. Bursa’da da Kent Meydanı ve Mudanya sahile ekranlardan kuruldu. Ancak hem Kent Meydanı’nda hem de Mudanya’da AKP’liler ekranlara müdahale etmek istedi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mudanya Mütareke Meydanı’na konulan LED ekranların yanına araçlarını çekip sesimizi bastırmaya çalışıyorlar. Nasıl tahammülsüz, saldırgan bir kafayla mücadele ettiğimizi görün. Tüm televizyonlar, gazeteler emrinizdeyken bile en ufak bir sese tahammülünüz yok. #SanaSöz nefret dili kaybedecek, hoşgörü ve sevgi kazanacak.” diyerek AKP’lilerin müdahalesini aktardı.

İKİNCİ ARAÇ ALANA GELDİ

Türkyılmaz, ikinci aracın da alana geldiğini ve CHP’lilerin direndiğini belirterek, “13. Cumhurbaşkanımız sayın @kilicdarogluk‘nun sesini kısmak için gönderdikleri bir araç yetmedi, ikinci aracı meydana sokmaya çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partililer tahammülsüzlük ve saldırganlığa direniyor, direnmeye devam edecek.” dedi.