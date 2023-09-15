Erdoğan'dan üst düzey bürokraside onlarca atama ve görevden alma. Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile üst düzey bürokraside atamalar yapıldı. Erdoğan ayrıca 7 üniversiteye de rektör atadı.

Erdoğan'dan üst düzey bürokraside onlarca atama ve görevden alma. Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı üniversitelere rektör atama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Çağrı Erhan, Atılım Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Fadime Yüksektepe, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Rahmi Er ve Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Levent Kandiller atandı.

BAKANLIKLARA GENEL MÜDÜR VE MÜFETTİŞLER ATANDI

Diyanet, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na genel müdür ve müfettiş atamaları yapıldı.

12 ilin Tarım ve Orman Müdürü görevden alındı, 35 ile yeni Tarım ve Orman Müdürü atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları şu şekilde:

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