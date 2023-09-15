Arap Dili ve Edebiyatı profesörü Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ne rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, yedi üniversiteye rektör ataması yapıldı. Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Çağrı Erhan, Atılım Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fadime Yüksektepe, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Levent Kandiller getirildi. Bu atamaların yanı sıra Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ne yapılan atama ise en dikkat çekici olanıydı.

Hava Ulaştırma Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi gibi fakültelerin; Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği gibi bölümlerin yer aldığı Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne ise Yükseköğretim Kurulu üyeliği yapan Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu ve doktorasını Doğu Dilleri ve Edebiyatları alanında yapan Prof. Dr. Rahmi Er getirildi.

Aynı zamanda YÖK üyesi olan Prof. Dr. Er, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu ve doktorasını Doğu Dilleri ve Edebiyatları alanında yaptı. YÖK'ün internet sitesine göre Er, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1981 yılında mezun oldu.

Er, Ankara Üniversitesi’nde Doğu Dilleri ve Edebiyatları alanında doktorasını tamamladı. Er, Suudi Arabistan’daki Kral Suud Üniversitesi’nde doktora araştırması yaptı. Er, 2015 yılında Yükseköğretim Kurumu Üyeliğine, 2016 yılında da Yükseköğretim Kurumu Yürütme Kurulu Üyeliği’ne getirildi.