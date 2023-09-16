Yüksek Hakem Kurulu’na 3 yeni isim atandı. Her gece 24’te Resmi Gazete’de çanlar kimin için çalacak

Kamuda bürokratların görevden alınması arttı. Bürokratlar ve bakanlar adeta çerez gibi görevden alınıyor. Artık bürokraside hangi görevde olduğunuzun da bir önemi yok. Gece yarısı çıkan bir kararname ile görevden alınabiliyorsunuz.

Artık bürokratlar her gece bilgisayar başında görevden alınıp alınmayacaklarını merak içinde beklemeye devam ediyor.

3 YENİ İSİM ATANDI

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Hakem Kurulu’na 3 atama yaptı.

Erdoğan’ın imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Uğur Kızılca asil üye, Mevlüt Sadi Su ve Alaaddin Coşkun ise yedek üye olarak seçildi.

Söz konusu atamalar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 54'üncü maddesi gereğince yapıldı.

Atama kararı şu şekilde:

Yüksek Hakem Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 54 üncü maddesi uyarınca ekli listede yer alan kişiler seçilmiştir.

Uğur Kızılca - Asıl üye

Mevlüt Sadi Su - Yedek üye

Alaaddin Coşkun - Yedek üye