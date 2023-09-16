Yüksek Hakem Kurulu’na 3 yeni isim atandı. Her gece 24’te Resmi Gazete’de çanlar kimin için çalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksek Hakem Kurulu'na 3 ismi atadı. İşte günün şanslı isimleri…

Yüksek Hakem Kurulu’na 3 yeni isim atandı. Her gece 24’te Resmi Gazete’de çanlar kimin için çalacak

Kamuda bürokratların görevden alınması arttı. Bürokratlar ve bakanlar adeta çerez gibi görevden alınıyor. Artık bürokraside hangi görevde olduğunuzun da bir önemi yok. Gece yarısı çıkan bir kararname ile görevden alınabiliyorsunuz.

Artık bürokratlar her gece bilgisayar başında görevden alınıp alınmayacaklarını merak içinde beklemeye devam ediyor.

3 YENİ İSİM ATANDI

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Hakem Kurulu’na 3 atama yaptı.

Erdoğan’ın imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Uğur Kızılca asil üye, Mevlüt Sadi Su ve Alaaddin Coşkun ise yedek üye olarak seçildi.

Söz konusu atamalar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 54'üncü maddesi gereğince yapıldı.

Atama kararı şu şekilde:

Yüksek Hakem Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 54 üncü maddesi uyarınca ekli listede yer alan kişiler seçilmiştir.

Uğur Kızılca - Asıl üye

Mevlüt Sadi Su - Yedek üye

Alaaddin Coşkun - Yedek üye

456.jpg

1062670636-0-0-1200-675-1920x0-80-0-0-1bd2931fbdad21048659e7be7bfdcfda.jpg

İlgili Haberler
Fatih Portakal'a İYİ Parti'den 'küstah hadsiz' çıkışı. Sayın Portak siz gazeteci misiniz militan mısınız?
Erdoğan'dan üst düzey bürokraside onlarca atama ve görevden alma. Resmi Gazete'de yayımlandı
Bazı büyükelçiliklere atamalar yapıldı
Bazı büyükelçiliklere atamalar yapıldı
Diyanet İşleri Başkanlığının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişti
Diyanet İşleri Başkanlığının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişti
Boğaziçi’nde skandal atama. Kimya mühendisi kendisini psikoloji bölüm başkanlığına atadı
Öne Çıkanlar
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Son Haberler
Rus askerler cephede kafayı yedi. Savaştan dönen asker insanların önüne pimi çekilmiş el bombası attı Dünya
Rus askerler cephede kafayı yedi. Savaştan dönen asker insanların önüne pimi çekilmiş el bombası attı
Türkiye'de mutlu olmanın maliyeti belli oldu Güncel
Türkiye'de mutlu olmanın maliyeti belli oldu
Boynuz otu kalp yetersizliğine iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Boynuz otu kalp yetersizliğine iyi geliyor
MSB açıkladı. 31 hedef imha edildi Güncel
MSB açıkladı. 31 hedef imha edildi
Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne 500 öğrenci alınacak Güncel
Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne 500 öğrenci alınacak
Neymar'ın ilk maçında 7 gol atıldı Spor
Neymar'ın ilk maçında 7 gol atıldı
Fatih Portakal'a İYİ Parti'den 'küstah hadsiz' çıkışı. Sayın Portak siz gazeteci misiniz militan mısınız? Güncel
Fatih Portakal'a İYİ Parti'den 'küstah hadsiz' çıkışı. Sayın Portak siz gazeteci misiniz militan mısınız?