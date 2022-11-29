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Erdoğan'dan zincir marketler açıklaması: Her iddia gerçeği yansıtmıyor ama...

Artan hayat pahalılığıyla ilgili bir süredir zincir marketleri suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ocak ayından itibaren enflasyonun düşme trendine gireceğini ileri sürerek, "Tam da bu kritik günlerde zincir marketlerde satılan kimi ürünlerin fiyatlarıyla ilgili mukayese edildiği kampanyanın alevlendirildiğini görüyoruz. Elbette her iddia gerçeği yansıtmıyor ama bakanlıklarımız süreci takip ediyor" dedi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 00:46
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Erdoğan'dan zincir marketler açıklaması: Her iddia gerçeği yansıtmıyor ama...

Erdoğan'dan zincir marketler açıklaması: Her iddia gerçeği yansıtmıyor ama...
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Katar'a yaptığı ziyaretin ardından dün yapılan kabine toplantısını işaret ederek, zincir marketlere yönelik ağır yaptırımlar uygulayacaklarını söylemişti. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından gözler bugünkü kabine toplantısına çevrilmişti. Erdoğan toplantının ardından yaptığı açıklamada, zincir marketler meselesine değinerek, sosyal medyada son günlerde söz konusu marketlerle ilgili fiyat kıyaslamalarına yönelik kampanyaların alevlendiğini ve tartışmaları yakından izlediklerini ifade etti.

"ELBETTE HER İDDİA DOĞRU ÇIKMAMAKTA"

Erdoğan açıklamasında, "Enflasyonun yılbaşından itibaren ciddi bir düşüş sürecine gireceği bir dönemin eşiğindeyiz. Tam da bu kritik günlerde zincir marketlerde satılan kimi ürünlerin fiyatlarının mukayesesi üzerinden yeni bir kampanyanın alevlendirildiğini ne yazık ki görüyoruz. Bu çerçevede ortaya konan ithamlar Ticaret Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Elbette her iddia doğru çıkmamaktadır. Ancak kamuoyunda huzursuzluğa yol açan her rahatsızlığın üzerine gitmek bizim vazifemizdir" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nın bu çerçevede hazırlıklar yaptığını söyleyen Erdoğan, "Bu doğrultuda bakanlığımız önümüzdeki günlerde yeni uygulamaları devreye alacaktır. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır ve metanet bekliyoruz" ifadesinde bulundu.

KATAR DÖNÜŞÜ ZİNCİR MARKETLERE YAPTIRIM UYARISINDA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz hafta Katar'a giden ve dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan enflasyonla ilgili zincir marketlerin de sorumlu olduğunu ileri sürerek şunları söylemişti:

"Para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk kabine toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz. Değişik öneriler var. Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması. Bu bunlara ürkütücü gelebilir. Bunu halletmek lazım"

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Sedat
29.11.2022 00:53
Ocak olmadı size mart vereyim mart olmadı haziran seçimlerinde verin bu fakire oyu bakın enflasyonla nasıl mücadele ediliyor görün diyecektir:))  
 
Sedat
29.11.2022 00:53
Ocak olmadı size mart vereyim mart olmadı haziran seçimlerinde verin bu fakire oyu bakın enflasyonla nasıl mücadele ediliyor görün diyecektir:))  
 
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