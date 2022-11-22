Devlet Bahçeli: Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibatlarının araştırılması gerektiğini düşünüyorum

Döviz kurunun hızlı artışıyla birlikte Türk Lirası’nda tarihi değer kaybı devam ediyor. Çarşıda, marketlerde de fiyatlar uçtu.

Ucuzcu marketlerde dahi zam furyası başladı. ENAG'a göre enflasyon ekim ayında aylık yüzde 7.18 arttı. Yıllık ise yüzde 185.34 arttı. TÜİK'e göre ise tüketici fiyatları aylık yüzde 3.54, yıllık yüzde 85.51 arttı. Enflasyon etikete yansıdı. Birçok temel ihtiyaç ürününe zam geldi.

Türkiye ekonomik krizle mücadele ederken vatandaşların market harcamaları da artıyor.

İktidar kanadından "çözüm" yerine "sabır" ve "destek" çağrıları geliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında her gün art arda gelen zamlarda suçun marketlerde olduğunu söyleyerek "FETÖ ile irtibatları araştırılsın" dedi.

İşte Devlet Bahçeli'nin konuşmasındaki o kısım;

"Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibatlarının araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Açgözlülere müsamaha gösterilmemelidir. Mutfaklarımıza karabasan gibi çöken kim varsa, iki yakasından tutmak devletin asli vazifesidir."