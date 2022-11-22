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Devlet Bahçeli: Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibatlarının araştırılması gerektiğini düşünüyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gıda fiyatlarındaki artışta suçlunun marketler olduğunu söyledi ve ekledi: "FETÖ ile irtibatları araştırılsın..."

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 13:08
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Devlet Bahçeli: Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibatlarının araştırılması gerektiğini düşünüyorum

Devlet Bahçeli: Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibatlarının araştırılması gerektiğini düşünüyorum
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Döviz kurunun hızlı artışıyla birlikte Türk Lirası’nda tarihi değer kaybı devam ediyor. Çarşıda, marketlerde de fiyatlar uçtu.

Ucuzcu marketlerde dahi zam furyası başladı. ENAG'a göre enflasyon ekim ayında aylık yüzde 7.18 arttı. Yıllık ise yüzde 185.34 arttı. TÜİK'e göre ise tüketici fiyatları aylık yüzde 3.54, yıllık yüzde 85.51 arttı. Enflasyon etikete yansıdı. Birçok temel ihtiyaç ürününe zam geldi.

Türkiye ekonomik krizle mücadele ederken vatandaşların market harcamaları da artıyor.

İktidar kanadından "çözüm" yerine "sabır" ve "destek" çağrıları geliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında her gün art arda gelen zamlarda suçun marketlerde olduğunu söyleyerek "FETÖ ile irtibatları araştırılsın" dedi.

İşte Devlet Bahçeli'nin konuşmasındaki o kısım;

"Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibatlarının araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Açgözlülere müsamaha gösterilmemelidir. Mutfaklarımıza karabasan gibi çöken kim varsa, iki yakasından tutmak devletin asli vazifesidir."

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Bülent
22.11.2022 13:53
Bence hiç bir şeye gerek yok senin beynin varmı yokmu araştırılsın yeter yav bir insan nasıl bukadar kendini rezil edebilir  
 
Zebani
22.11.2022 13:53
Çok Ciddiye almayın arkadaşlar Kendisi de ne dediğini bilmiyor.  
 
Adalet
22.11.2022 13:53
Şu zır deli ülkenin kaderiyle oynuyor..  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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