Erdoğan'ı dinlemeyen yandaş medya emekliye verilecek ikramiyenin tutarını ve ödeneceği tarihi açıkladı

Sabah Gazetesi Erdoğan'ın uyarılarına rağmen bu ay emeklilere verilecek ikramiyenin tutarını ve tarihi açıklayarak uzlaşmanın sağlandığını okurlarına duyurdu.

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Erdoğan'ı dinlemeyen yandaş medya emekliye verilecek ikramiyenin tutarını ve ödeneceği tarihi açıkladı 1

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, toplu sözleşme zammı belli olurken artık tüm gözler Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla emekli maaşı düzenlemesi için atılacak adımlarda olacak.

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Erdoğan'ı dinlemeyen yandaş medya emekliye verilecek ikramiyenin tutarını ve ödeneceği tarihi açıkladı 2

Emekliye zam konusunda çeşitli formüller masada yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın emekli zammı talimatı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bizzat bütçe çalışmalarını yönetirken, teknik çalışmalara da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yön veriyor.

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Erdoğan'ı dinlemeyen yandaş medya emekliye verilecek ikramiyenin tutarını ve ödeneceği tarihi açıkladı 3

Milyonlarca emekli için bir ara zam konuşulurken şimdi ek olarak bir ikramiye ödenmesi de gündeme geldi. Yaklaşık 17 milyon emekli her Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye alıyor.

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Erdoğan'ı dinlemeyen yandaş medya emekliye verilecek ikramiyenin tutarını ve ödeneceği tarihi açıkladı 4

Bu yıl Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla bir üçüncü ikramiye ödenmesi de gündeme gelmiş oldu. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının düzenleme için hazırlık yaptığı öğrenildi.

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Erdoğan'ı dinlemeyen yandaş medya emekliye verilecek ikramiyenin tutarını ve ödeneceği tarihi açıkladı 5

Erdoğan'ın açıkladığı iyileştirme çalışması bir taraftan devam ederken yapılacak ara zam konusunun Ekim ayında TBMM'nin açılması ile gündeme gelmesi bekleniyor.

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Erdoğan'ı dinlemeyen yandaş medya emekliye verilecek ikramiyenin tutarını ve ödeneceği tarihi açıkladı 6

Üçüncü ikramiye ise bu çalışmadan ayrı olarak düşünülüyor. Tüm emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilmesi düşünülüyor.

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Erdoğan'ı dinlemeyen yandaş medya emekliye verilecek ikramiyenin tutarını ve ödeneceği tarihi açıkladı 7

Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar da devam ediyor. İlk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı da öğrenildi.

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Erdoğan'ı dinlemeyen yandaş medya emekliye verilecek ikramiyenin tutarını ve ödeneceği tarihi açıkladı 8

Ancak bakanlıklar henüz bir resmi açıklama yapmadı. Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

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Erdoğan'ı dinlemeyen yandaş medya emekliye verilecek ikramiyenin tutarını ve ödeneceği tarihi açıkladı 9

Öte yandan emeklilere yapılacak ara zam ile ilgili çeşitli formüller masaya geldi. Önümüzdeki Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memur emeklileri de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak.

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Erdoğan'ı dinlemeyen yandaş medya emekliye verilecek ikramiyenin tutarını ve ödeneceği tarihi açıkladı 10

Ancak bir iyileştirme de gündemde. Bu iyileştirme Ocak artışıyla birlikte yapılabileceği gibi, öncesinde de hayata geçirilebilecek. Özellikle Ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla konunun Meclis gündemine de gelmesi bekleniyor.

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Erdoğan'ı dinlemeyen yandaş medya emekliye verilecek ikramiyenin tutarını ve ödeneceği tarihi açıkladı 11

Gündeme gelen formüllerden birisi seyyanen artış. Özellikle 7.500 TL'nin altında maaş alanlar başta olmak üzere belirlenecek bir miktar ile seyyanen artış yapılabilir.

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Erdoğan'ı dinlemeyen yandaş medya emekliye verilecek ikramiyenin tutarını ve ödeneceği tarihi açıkladı 12

Memurlara geçtiğimiz ay 8 bin 77 lira seyyanen artış yapılmıştı. Ancak seyyanen artış kararı alınırsa ne kadar olacağı ve ne zaman hangi maaşlara yansıtılacağı çalışma sonunda belli olacak.

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Erdoğan'ı dinlemeyen yandaş medya emekliye verilecek ikramiyenin tutarını ve ödeneceği tarihi açıkladı 13

Seyyanen artış dışımda gündeme gelecek bir başka formül ise refah payı verilmesi. Yani enflasyonun üzerinde bir oransal artış yapılması.

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Erdoğan'ı dinlemeyen yandaş medya emekliye verilecek ikramiyenin tutarını ve ödeneceği tarihi açıkladı 14

Ocak ayında maaşlara yansıtılacak zam oranının iyileştirmeyle yükseltilebileceği belirtiliyor. Oransal artış konusunda karar verilmesi halinde, Ocak ayının beklenmesi de şart olmayacak. Belirlenen tarihte belirlenen yüzdelik oranda artış yapılabilecek.

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Erdoğan'ı dinlemeyen yandaş medya emekliye verilecek ikramiyenin tutarını ve ödeneceği tarihi açıkladı 15

Bir başka formül ise taban maaşın yeniden belirlenmesi. Nisan ayında yapıldığı gibi bir ara formül ile taban maaş yükseltilebilir.

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Erdoğan'ı dinlemeyen yandaş medya emekliye verilecek ikramiyenin tutarını ve ödeneceği tarihi açıkladı 16

Bu durumda düşük maaş alanlar için yeni bir seyyanen artış gündeme gelmiş olur. Emeklilere ilişkin iyileştirme yasal düzenleme ile hayata geçirilebilecek. Meclis de Ekim ayında açılıyor. Bu nedenle emeklilerin gelirini artıracak düzenleme en erken Ekim ayında Meclis'e taşınacak.

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Erdoğan'ı dinlemeyen yandaş medya emekliye verilecek ikramiyenin tutarını ve ödeneceği tarihi açıkladı 17

Bu arada Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması sonrasında tüm kamu çalışanlarına 8 bin lira seyyanen artış yapılmıştı.

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Erdoğan'ı dinlemeyen yandaş medya emekliye verilecek ikramiyenin tutarını ve ödeneceği tarihi açıkladı 18

Memur emeklileri ise yüzde 25 zam almışlardı. Toplu sözleşme görüşmelerinde memur emeklilerine de bu seyyanen artışın yapılması talepler arasında yer almıştı.

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