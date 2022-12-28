Erdoğan'ın açıkladığı doğalgazın yeni keşif olmadığı ortaya çıktı. Profesör Osman Bektaş açıkladı

Türkiye her gün art arda gelen zamlar sebebiyle isyanda. Asgari ücretin 8 bin 500 lira açıklanmasının birkaç gün sonra "Şubat'a kadar zam yok" denmesine rağmen doğalgaza yüzde 84 zam yapıldı. Vatandaş duruma tepkili.

İktidar kanadından ekonomik krize "çözüm" önerileri gelmezken; Erdoğan seçime aylar kala "müjde"lere sarıldı.

Prof. Dr. Osman Bektaş Erdoğan'ın Kabine toplantısında "müjde" uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon dolar diye açıkladığı doğalgaz sahasının yeni bir keşif olmadığını ve "ulaşılması zor derinlikte" olduğunu açıkladı.

İşte Prof. Dr. Osman Bektaş'ın paylaşımı;

"ÇAYCUMA-1 SAHASI YENİ BİR KEŞİF DEĞİLDİR

Caycuma-1 kuyusu 2020-2021 yıllarında bulunan,muhtemel rezervi 540 milyar metre küp olan Sakarya Doğal Gaz alanı içerisinde yer alır.Çaycuma-1 Karadenizin 3000-4750 m derinliğinde 3 ayrı seviyeli gaz rezervinin üst seviyesini temsil eder."

KARADENİZDE DERİNDEKİ PETROLE ULAŞABİLİR MİYİZ?

Sismik verilere göre Sakarya gaz sahası 4750 m derinliğe kadar 3 ayrı gaz seviyesi içerir (şekilde 1 numara). Olasılı petrollü Maykop Serisi ise gazlı sedimanlarin çok altında, ulaşılması zor derinlikte bulunur (şekilde 3 numara)."

Bektaş'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağıyor...

AKP’nin her seçim öncesi açıkladığı "müjde listesi" şöyle;

- 22 Temmuz 2007 genel seçimler: Trakya’da ve Tuz Gölü’nde doğalgaz, Manisa’da petrol bulunuyor!..

- 29 Mart 2009 yerel seçimler: Manisa, Niğde, Diyarbakır, Isparta ve Antalya’da petrol bulunuyor!..

- 12 Eylül 2010 Referandumu: Ergani ve Manisa’da petrol bulunuyor!..

- 31 Mart 2014 yerel seçimler: Diyarbakır’da Türkiye’nin kırk yıl ihtiyacını karşılayacak kaya gazı bulunuyor!..

- 7 Haziran 2015 genel seçimler: Trakya’da 600 milyon metreküp doğalgaz bulunuyor!..

- 1 Kasım 2015 genel seçimler: Karadeniz’de otuz milyar metreküp doğalgaz bulunuyor!..

- 24 Haziran 2018 genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi: Mardin, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt’te petrol, Trakya’da doğalgaz bulunuyor!..

- 31 Mart 2019 yerel seçimler: Siirt’te petrol, Trakya’da doğalgaz bulunuyor!..

Her seçim öncesinde, Türkiye’nin pek çok yeri "doğalgaz ve petrol kaynıyor" fakat AKP döneminde bulunan o rezervlerden bugüne kadar işleme geçeni olmadı.