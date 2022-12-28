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  • Erdoğan'ın açıkladığı doğalgazın yeni keşif olmadığı ortaya çıktı. Profesör Osman Bektaş açıkladı

Erdoğan'ın açıkladığı doğalgazın yeni keşif olmadığı ortaya çıktı. Profesör Osman Bektaş açıkladı

Prof. Dr. Osman Bektaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı doğalgaz sahasının "yeni keşif" olmadığını açıkladı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 10:09
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Erdoğan'ın açıkladığı doğalgazın yeni keşif olmadığı ortaya çıktı. Prof. Dr. Osman Bektaş açıkladı

Erdoğan'ın açıkladığı doğalgazın yeni keşif olmadığı ortaya çıktı. Profesör Osman Bektaş açıkladı
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Türkiye her gün art arda gelen zamlar sebebiyle isyanda. Asgari ücretin 8 bin 500 lira açıklanmasının birkaç gün sonra "Şubat'a kadar zam yok" denmesine rağmen doğalgaza yüzde 84 zam yapıldı. Vatandaş duruma tepkili.

İktidar kanadından ekonomik krize "çözüm" önerileri gelmezken; Erdoğan seçime aylar kala "müjde"lere sarıldı. 

Prof. Dr. Osman Bektaş Erdoğan'ın Kabine toplantısında "müjde" uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon dolar diye açıkladığı doğalgaz sahasının yeni bir keşif olmadığını ve "ulaşılması zor derinlikte" olduğunu açıkladı. 

İşte Prof. Dr. Osman Bektaş'ın paylaşımı;

"ÇAYCUMA-1 SAHASI YENİ BİR KEŞİF DEĞİLDİR

Caycuma-1 kuyusu 2020-2021 yıllarında bulunan,muhtemel rezervi 540 milyar metre küp olan Sakarya Doğal Gaz alanı içerisinde yer alır.Çaycuma-1 Karadenizin 3000-4750 m derinliğinde 3 ayrı seviyeli gaz rezervinin üst seviyesini temsil eder."

KARADENİZDE  DERİNDEKİ PETROLE ULAŞABİLİR MİYİZ?

Sismik verilere göre Sakarya gaz sahası 4750 m derinliğe kadar 3 ayrı gaz seviyesi içerir (şekilde 1 numara). Olasılı petrollü Maykop Serisi ise gazlı sedimanlarin çok altında, ulaşılması zor derinlikte bulunur (şekilde 3 numara)."

Bektaş'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağıyor...

AKP’nin her seçim öncesi açıkladığı "müjde listesi" şöyle;

- 22 Temmuz 2007 genel seçimler: Trakya’da ve Tuz Gölü’nde doğalgaz, Manisa’da petrol bulunuyor!..

- 29 Mart 2009 yerel seçimler: Manisa, Niğde, Diyarbakır, Isparta ve Antalya’da petrol bulunuyor!..

- 12 Eylül 2010 Referandumu: Ergani ve Manisa’da petrol bulunuyor!..

- 31 Mart 2014 yerel seçimler: Diyarbakır’da Türkiye’nin kırk yıl ihtiyacını karşılayacak kaya gazı bulunuyor!..

- 7 Haziran 2015 genel seçimler: Trakya’da 600 milyon metreküp doğalgaz bulunuyor!..

- 1 Kasım 2015 genel seçimler: Karadeniz’de otuz milyar metreküp doğalgaz bulunuyor!..

- 24 Haziran 2018 genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi: Mardin, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt’te petrol, Trakya’da doğalgaz bulunuyor!..

- 31 Mart 2019 yerel seçimler: Siirt’te petrol, Trakya’da doğalgaz bulunuyor!..

Her seçim öncesinde, Türkiye’nin pek çok yeri "doğalgaz ve petrol kaynıyor" fakat AKP döneminde bulunan o rezervlerden bugüne kadar işleme geçeni olmadı.

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doğrusu adalet
28.12.2022 10:19
her taraftan gaz petrol çıkartıyorduk bu akp yokmu akp hepsini kapattı değil mi koca prof  
 
seçmence seçmece
28.12.2022 10:17
siz bu kafayla zor seçim alırsınız. demir üzerinde tahta dedi uçak uçtu karadeniz gazı kullanılmya başlarsa söylediğiniz palavra olur. kardeşim ben daha iyisini yapacağım demek zormu  
 
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