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Gazetecilerden 'alkış' bekleyen Erdoğan'a en güzel yorum eski gazetecilerden geldi

Doğalgaz müjdesi veren Erdoğan 'basın mensupları hiç alkışlamıyor' dedi. Gazeteci Hasan Erşan '4 Cumhurbaşkanı takip ettim konuşma alkışlayan basın mensubu görmedim' dedi. Alkışcılara en güzel yorum AA eski muhabirinden geldi

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 09:05
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Gazetecilerden 'alkış' bekleyen Erdoğan'a en güzel yorum gazeteci Hasan Erşan ve efsane eski gazeteciden geldi

Gazetecilerden 'alkış' bekleyen Erdoğan'a en güzel yorum eski gazetecilerden geldi
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Türkiye her gün art arda gelen zamlar sebebiyle isyanda. Asgari ücretin 8 bin 500 lira açıklanmasının birkaç gün sonra doğalgaza yüzde 84 zam yapıldı. Vatandaş duruma tepkili.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü Kabine toplantısının ardından "Fırsatçılar bizim gözümüzde yüksek kazanç uğruna Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzedelerdir, ahlaksızlardır, namussuzlardır" şeklinde konuştu. Seçime aylar kala Erdoğan yine "yeni müjde"lere sarılarak "Fatih Sondaj Gemimiz Çaycuma-1 sondajında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti" dedi ve "alkış" bekledi.

Gazeteci Hasan Erşan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kişisel sosyal medyada hesabından;

"cb erdoğan doğalgaz mujdesini verdi " ama bu basin mensuplari hiç alkişlamiyor" dedi.. ben 4 cb izledim konuşma alkişlayan basin mensubu hiç gormedim:)))" yanıtı verdi. "Kaptan Köşkü" rumuzlu eski AA muhabirinin "bunlar bedelli" yorumu gülümsetti.

Hasan Erşan'ın yanıtına beğeni ve yorum yağıyor.

İşte AKP’nin seçimler öncesinde "müjde listesi"

- 22 Temmuz 2007 genel seçimler: Trakya’da ve Tuz Gölü’nde doğalgaz, Manisa’da petrol bulunuyor!..

- 29 Mart 2009 yerel seçimler: Manisa, Niğde, Diyarbakır, Isparta ve Antalya’da petrol bulunuyor!..

- 12 Eylül 2010 Referandumu: Ergani ve Manisa’da petrol bulunuyor!..

- 31 Mart 2014 yerel seçimler: Diyarbakır’da Türkiye’nin kırk yıl ihtiyacını karşılayacak kaya gazı bulunuyor!..

- 7 Haziran 2015 genel seçimler: Trakya’da 600 milyon metreküp doğalgaz bulunuyor!..

- 1 Kasım 2015 genel seçimler: Karadeniz’de otuz milyar metreküp doğalgaz bulunuyor!..

- 24 Haziran 2018 genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi: Mardin, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt’te petrol, Trakya’da doğalgaz bulunuyor!..

- 31 Mart 2019 yerel seçimler: Siirt’te petrol, Trakya’da doğalgaz bulunuyor!..

Her seçim öncesinde, Türkiye’nin pek çok yeri "petrol ve doğalgaz kaynıyor"

Ne var ki, AKP döneminde bulunan o rezervlerden bugüne kadar gün yüzü gören petrol ya da doğalgaz yok.

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İbrahim Cevahir
27.12.2022 09:48
"BUNLAR BEDELLİ"  
 
Alper
27.12.2022 09:27
2023 de odeyecegimiz, faiz, KKM giderleri,YAP ların garantileri, şu bu derken bu doğal gaz bunların yüzde kaçını karşılayacak?Iktidar bunlardan hiç bahsetmiyor.  
 
misafir
27.12.2022 09:24
SSK yı batıran bay kemal bu sefer de "Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzedeleri" denetlemiyor, onları engellemiyor.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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