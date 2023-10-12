Erdoğan’ın açıkladığı ‘müjdeye’ emeklilerin isyanı bitmiyor. ‘Dilenci miyiz biz, sadaka mı dağıtıyorsunuz’

Emekli Cengiz Demirel, “Dilenci miyiz biz? Sadaka mı dağıtıyorsunuz?” diye sordu. Emekli Hasan Yüksel ise, “Biz yeterli bir maaş istiyoruz. Bugün emekli maaşı en az 20 bin lira olmalı” dedi.

Emekli Cengiz Demirel: Verilen 5 Bin Lira Çok

Emekli Cengiz Demirel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasını hakaret olarak nitelendirdi. Demirel, “Verilen 5 bin lira çok. Biz bunu nerede harcayacağımızı bilemiyoruz. Diyanet İşleri’nin fitre ve zekat oranlarını açıkladı mı? O 5 bin lira falan zekat da olamaz, fitre de olamaz. Çok fazla verdiler. Sadakaları batsın” dedi.

Emekli Hasan Yüksel: Biz de Gezelim

Emekli Hasan Yüksel ise, emekli maaşlarının yetersiz olduğunu belirtti. Yüksel, “Bu ekonomik şartlarda bu para yeterli değil. Biz bunu sadaka gibi de istemiyoruz. Bir bayramda, bir şurada, bir burada 2 bin lira, 5 bin lira istemiyoruz. Biz yeterli bir maaş istiyoruz. Acilen de maaşlarımızın yükseltilmesini istiyoruz” dedi. Yüksel, emeklilerin rahat yaşamak ve Türkiye’yi gezmek istediklerini söyledi.

Emekli Sadık Yılmaz da, “Bu zamana kadar yapılan zamlarda zaten emekliler çekti çileyi. Herkes görüyor ve biliyor. Enflasyon desen almış başını gidiyor. 5 bin lira neye yetecek ki? İmkanı yok yetmez” dedi.

Emekli İbrahim Gündoğdu da, “Bir markete gidiyorsun zaten 2 bin lira harcıyorsun. 2 tane balık almak istiyorsun 250 lira. Kefalin tanesi 120 lira, mezgitin kilogramı 80 lira, hamsinin kilogramının da 100 lira olduğu bir yerde 5 bin liranın hükmü yok. Emekli zaten perişan” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeneceğini duyurmuştu. Erdoğan, çalışan emeklilerin bundan yararlanamayacağını söylemişti. Erdoğan, bu ödemenin devlete 63 milyar lira maliyeti olduğunu belirtmişti.