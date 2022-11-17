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Erdoğan'ın Ahmet Kaya çıkışı sonrası MHP'nin tweeti yeniden gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Ahmet Kaya’nın mezarının Türkiye’ye getirilmesi’ çağrısı sonrası MHP’nin 2013 yılında ki tweeti yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 18:45
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Erdoğan'ın Ahmet Kaya çıkışı sonrası MHP'nin tweeti yeniden gündem oldu

Erdoğan'ın Ahmet Kaya çıkışı sonrası MHP'nin tweeti yeniden gündem oldu
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Endonezya'daki G20 Zirvesi'nin sona ermesinin ardından Türkiye'ye dönerken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan burada bir gazetecinin sorusu üzerine Ahmet Kaya'nın naaşını Türkiye'ye getirmek istediğini, "Ben tabii istedim ki nakli kubur yapmak suretiyle Fransa’dan alalım, burada defnini yapalım. Aile olumlu yaklaşmadı, onun için getiremedik. Yoksa o, bu toprakların insanı" sözleriyle ifade etti.

Erdoğan’ın sözleri büyük yankı uyandırırken Cumhur İttifakı ortağı olan MHP’nin 2013 yılında resmi hesabından paylaşılan tweet yeniden gündeme geldi. Söz konusu twette şu ifadelere yer verildi:

“Ahmet Kaya'nın ödüllendirilmesi Türk milletine saygısızlık ve nankörlük !”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

Bir gazetecinin, "Bugün sizin de sevdiğiniz, şiirlerini çok da duygulu, güzel seslendirdiğiniz Sezai Karakoç’un vefat yıl dönümü. Aynı zamanda sizin özel bir bağınızın olduğunu bildiğimiz Ahmet Kaya’nın da vefatının 22'nci yılı. Haklarında ne söylemek istersiniz?" diye sordu.

Erdoğan, Ahmet Kaya hakkında, "Ahmet Kaya ben cezaevine girerken Yedikule’de Kazlıçeşme’de yapılan programa gelmişti. Bu anlamlı günümüzde onun orada yaptığı konuşma, söylediği parçalar hakikaten unutulmazdı" dedi.

“AİLE OLUMLU YAKLAŞMADI, AMA İSTERLERSE ADIM ATARIZ”

Erdoğan, Ahmet Kaya'nın naaşını Türkiye'ye getirmek istediğini, "Ben tabii istedim ki nakli kubur yapmak suretiyle Fransa’dan alalım, burada defnini yapalım. Aile olumlu yaklaşmadı, onun için getiremedik. Yoksa o, bu toprakların insanı" sözleriyle ifade etti.

Sözlerine devam eden Erdoğan, "Ona yapılanları, o geceyi unutmamız mümkün değil. Kusura bakmayın, bazıları kızıyor ‘niye öyle diyorsun’ diye ama bu beyaz Türkler var ya; neler yaptılar malum. Normal zamanda ‘Ahmet Kaya şöyle, Ahmet Kaya böyle…’ Peki o gece yaptığınız ne? Neler demediler ki? Biz bir kez daha rahmet diliyoruz. Ama bizim nakli kubur teklifimiz hala masadadır. Bu teklifin değerlendirilmesiyle buna göre bir adım atılabilir. Çünkü bu topraklar, onun toprağıdır. Yeter ki aile bu konuda kararını versin ve adımı da ona göre atarız. Çünkü bu ülkede sevenlerinin olduğu kadar herhalde Fransa’da seveni olmaz" dedi.

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Abbas
17.11.2022 19:35
Aile aklını peynir ekmekle yediyse getirir, sonrada kemik parçalarını toplar, tabi bulabilirse, bir vekilin annesini Ankara’ya gömdürmeyin bir milletiz  
 
Maçkalı
17.11.2022 19:06
Potamyalı rūstem çalmadığın en son Bay Kemal'in kapısı kaldı gibime geliyor. Meral Hanım'a yanaşman, Ahmet Kaya'nın mezar pazarlığı, işim için papaz cūppesi bile giyerim demiştin ama çok geç bana göre  
 
Bacelliye
17.11.2022 19:00
Çerçeveletip hediye etmek lazım..  
 
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