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  • Erdoğan'ın ''6'lı masadan kalk'' çağrısına Akşener'den yanıt

Erdoğan'ın ''6'lı masadan kalk'' çağrısına Akşener'den yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Partiye yönelik yaptığı "6'lı masadan kalk" çağrısına Akşener, "Milletimizin geleceğinin heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık, olmayız." diye yanıt verdi.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 16:17
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den Erdoğan'ın ''6'lı masadan kalk'' çağrısına yanıt

Erdoğan'ın ''6'lı masadan kalk'' çağrısına Akşener'den yanıt
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  "6'lı masadan kalk" çağrısına yanıt verdi.

Akşener, "Çizgisinde hiç kırıklık olmayan, dün neyi savunduysa bugün de onu aynı kararlılıkla savunan bir partiyiz. Milletimizin geleceği heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayız." ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklaması şu şekilde: 

"İş zora düşüldüğü zaman da yerli ve milli ilan edilen biziz. Biz Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının millilik ve yerlilik üzerinden yaptığı tanıma ihtiyaç duyan bir parti değiliz. Biz 2017’de yapılan ve bugünkü bu ucube sistemi getiren, o referandumda çok net çok açık tavır koyan insanların kurduğu bir siyasi partiyiz. İYİ Parti odur. Dolayısıyla çizgisinde hiç kırıklık olmayan dün neyi savunduysa bugün de aynı şeyi karalılıkla savunan, aynı fikri savunan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla milletimizin geleceğinin heba edildiği, ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayız."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Endonezya'nın Bali adasında gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.

Burada yaptığı açıklamada İYİ Parti'ye çağrıda bulunan Erdoğan, "Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek, gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" demişti.

Erdoğan, açıklamasında şunları ifade etmişti: "Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP'yi bir kenara koyalım, altılı masanın hepsini söylememe gerek yok, ama İP'in (İYİ Parti'nin) bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek, gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir."

 

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vatandaş
17.11.2022 16:36
cevap verilmiş nokta  
 
Ben
17.11.2022 16:34
Kendileri putinle rulet oynamaya devam etsin..!  
 
Mumin Sarrafoğlu
17.11.2022 16:33
Son derece açık ve net cevap....  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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