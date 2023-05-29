Erdoğan'ın balkon konuşmasında "Selo'ya idam" sloganları yükseldi

Erdoğan, Saray'daki balkon konuşmasında tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hedef aldı. Erdoğan'ın sözleri üzerine kalabalık "Selo’ya idam" sloganları attı.

Erdoğan'ın balkon konuşmasında "Selo'ya idam" sloganları yükseldi

Editör: Sami GÜREL

Türkiye’nin merakla beklediği 28 Mayıs günü sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini geride kalırken Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) resmi olmayan sonuçlara göre Erdoğan, yüzde 52 ile yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

YSK’nın açıklamanın ardından Saray'da balkon konuşması yapan Erdoğan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hedef aldı.

Erdoğan konuşmasında “hak ve hukukun egemen olduğu Türkiye’de sen 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan Selo’yu istediğin gibi dışarı çıkaramazsın. Hele hele bizim iktidarımızda böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değildir. Zira bizim iktidarımızda 'adalet mülkün esasıdır' bu değiştirilemez.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşması sırasında Demirtaş için "terörist Selo" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ı dinlemeye gelen vatandaşlardan "Selo’ya idam" sloganları attı.

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