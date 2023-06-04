Selahattin Demirtaş’tan HÜDA-PAR’a işbirliği çağrısı: Tutmanız gereken el HDP’lilerin elidir

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Erdoğan lehine sonuçlanmasından sonra yapılan balkon konuşmasında, Cumhur İttifakı’na destek veren liderler de el ele birlikte fotoğraf vermişti.

O fotoğrafın en ilginç birlikteliği ise BBP lideri Mustafa Destici ile HÜDA-PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu arasında gerçekleşti.

''TUTMANIZ GEREKEN EL HDP'LİLERİN ELİDİR''

Bu fotoğraf çok konuşulurken, dikkat çeken bir açıklama da cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’tan geldi. Geçtiğimiz günlerde Artıgerçek’ten İrfan Aktaş’a konuşan Demirtaş, HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'na HDP ile birlikte yol yürüme çağrısında bulundu. Demirtaş, ''HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Bey’i avukatlık yıllarımdan tanırım, kendisine şunu belirtmek isterim: Kürdün eli, Saray’ın bahçesinde bir Kürt siyasetçi için idam sloganları atılırken tuttuğunuz Mustafa Destici’nin elinden kıymetsiz değil. Bugün gidip tutmanız gereken el, Meclis’te HDP’lilerin elidir. Hiçbirimiz artık kirli oyunlara prim vermeden halkımızın çıkarlarına odaklanmalıyız. Umarım bu mesajlarım, tarihsel önemi itibarıyla karşılık bulur’’ ifadelerini kullandı.