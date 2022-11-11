Erdoğan'ın en yakınındakilerin SADAT bağlantısı ortaya çıktı. Erdoğan SADAT ile hiç alakam yok demişti

SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi’nin başkanı olduğu ASSAM’ın düzenlediği İslam Birliği Kongrelerinin bilim kurullarında, Erdoğan’ın başdanışmanları ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeleri yer aldı.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, bu kongrelerde, başkenti İstanbul, resmi dili Arapça olan konfederasyon kurulması öngörülmüştü.

Tanrıverdi’nin başkanlığını yaptığı Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği’nin (ASSAM) düzenlediği 3. İslam Birliği Kongresi’nde, Asya-Afrika İslam Devletler Birliği (ASRİKA) adıyla devlet kurulması, başkanlık sistemiyle yönetilmesi, başkentinin İstanbul, resmi dilinin Arapça olması öngörüldü. Yılda bir olmak üzere 5 kez toplanan kongrelerde, “yönetim şekli, ekonomi, savunma, dış politika, olası bakanlıklar ve teşkilatları” konuşuldu. Kongrenin 6.’sı yarın, “ortak asayiş ve güvenlik” temasıyla toplanacak, kurulması öngörülen İçişleri Bakanlığı’nın teşkilatı görüşülecek.

KONGREDE ERDOĞAN'IN EN YAKININDAKİLERİ DE YER ALDI

Kongrelerin bilim kurulu üyeleri ise dikkat çekti. Bu üyeler arasında rektörler, dekanlar ve akademisyenlerin yanı sıra Erdoğan’ın başdanışmanları ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu’na atadığı üyelerin yer aldığı ortaya çıktı.

Kongrelerde bilim kurulu üyesi olarak görev yapan isimler ve unvanları şöyle:

- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Hakkı İlnur Çevik.

- Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Mesut Hakkı Caşın.

- Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Mustafa Çırak.

- Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Çağrı Erhan.

- Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi İsmail Safi.

- Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Nurşin Ateşoğlu Güney.

- Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Seyit Sertçelik.

ERDOĞAN “HİÇBİR ALAKAM YOK” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘paramiliter kuruluş‘ olarak tanımladığı SADAT'la ilgili iddialarına AKP Grup Toplantısı'nda yanıt vermişti.

Erdoğan şöyle demişti:

"2018’de halen CHP ittifakı içinde yer alan bir siyasi partinin genel başkanı hanımefendi ülkemizin çeşitli yerlerinde silahlı eğitim kampları kurulduğu iddiasını dile getirmişti. Soruşturma açılmış, savcılık bu iddianın yalan olduğunu belgelerle ortaya koymuştu. CHP’nin başındaki zat SADAT’ın önüne baskın yapar gibi gidip benzer zırvaları sıralamıştır. Bu çıkışın niçin şimdi yapıldığını iyi biliyoruz. Tüm kalbimle diyorum ki; başaramayacaksınız. SADAT’ın yöneticileriyle yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde bunu bizim şu anda kullandığımız adeta darbeci oluşum olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyor. Bay Kemal sen ne dersen de sabahtan akşama kadar yalanla yatıyorsun, yalanla kalkıyorsun. Darbecilere yaptıramadığını sinsi çelmelerle başarıya ulaştıramadığınız işi Bay Kemal gibi karikatür tiple hiç elde edemezsiniz."

BAKAN NEBATİ DE TOPLANTIYA KATILMIŞTI

O dönem AKP İstanbul Milletvekili olan, günümüz Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 2016 yılının ekim ayında Üsküdar Üniversitesi’nde düzenlenen bir etkinlikte 15 Temmuz için sarf ettiği sözler ortaya çıkmıştı. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve SADAT'ın psikolojik harp uzmanı olan Nevzat Tarhan’ın ev sahipliğinde düzenlenen “Geleneksel Dostlar Divanı” adlı etkinlikte dönemin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve SADAT Kurucusu Adnan Tanrıverdi, TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu başkanı Reşat Petek, dönemin Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler ve dönemin İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Rahmi Yaran da vardı.

Nebati, etkinlikte yaptığı konuşmanın bir kısmında da yemekte ikram edilen trileçe hakkında oldukça keyifli bir şekilde konuştuğu görülmüştü. Masada karşı tarafında oturan bir kişiye yönelttiği soruda “SADAT’ın Trileçe’si öyle mi hocam” şeklinde konuşmuştu.