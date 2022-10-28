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  • Bakan Nebati SADAT'ın başkent İstanbul resmi dil Arapça projesinde konuşma yapıp ödül almış

Bakan Nebati SADAT'ın başkent İstanbul resmi dil Arapça projesinde konuşma yapıp ödül almış

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin SADAT’ın büyük tepki toplayan ASRİKA projesi için düzenlediği kongrede konuşma yaptığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 17:08
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Nebati SADAT'ın skandal projesinde konuşma yapıp ödül almış. Gazeteci Fatih Ergin açıkladı

Bakan Nebati SADAT'ın başkent İstanbul resmi dil Arapça projesinde konuşma yapıp ödül almış
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Yeniçağ TV’de yayınlanan 25. Saat programında gazeteci yazar Fatih Ergin’den gündeme oturacak bir iddia geldi.

Ergin, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin SADAT’tan bir çok isimle yakın ilişkisi olduğunu iddia etti.

Kübra Çelebi’ye açıklamalarda bulunan Ergin şunları söyledi; “2019’daki 3. Asrika kongresinde o dönem Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olan Nureddin Nebati ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş bir konuşma yaptı.

O konuşmada Nebati Adnan Tanrıverdi’ye övgüler dizdi.

Peki neydi bu ASRİKA? SADAT’ın projesi olan İslam Devletler Birliği Konfederal Cumhuriyeti’nin adı.

Devletin adı ve şekli: ASRİKA ( Asya-Afrika) İslam Devletler Birliğidir. ASRİKA İslam Devletler Birliği Konfederal Cumhuriyettir.

Başkenti İstanbul, resmi dili Arapça.

SADAT AKP’nin İslamcı kontrgerillasıdır ve SADAT’daki bir çok isimle de Nebati’nin çok yakın ilişkisi var.

Bakan Yardımcısı iken SADAT’la yakın ilişkileri olan Nebati’nin herhalde bakan olduktan sonra da bu ilişkisi sürüyordur.

SADAT’IN TRİLEÇESİNİ ÖVÜP “15 TEMMUZ ALLAH’IN İKRAMIDIR” DEMİŞTİ

Bakan Nebati’nin geçtiğimiz günlerde Twitter’da paylaşılan bir videosunda ise “15 Temmuz hain darbe girişiminden 4 ay sonra, “Allah 15 Temmuz’u bize bir ikram olarak verdi” sözlerini sarf ettiği de ortaya çıkmıştı.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve SADAT'ın psikolojik harp uzmanı olan Nevzat Tarhan’ın ev sahipliğinde düzenlenen “Geleneksel Dostlar Divanı” adlı etkinlikte dönemin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve SADAT Kurucusu Adnan Tanrıverdi, TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu başkanı Reşat Petek, dönemin Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler ve dönemin İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Rahmi Yaran da vardı.

FETÖ ELEBAŞININ YANINDA FOTOĞRAF

AKP kurucularından olan ve geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’ye katılan Turhan Çömez, Nebati’nin 15 Temmuz hakkındaki sözleri sonrası Fetullah Gülen ile fotoğrafını paylaştı.

Bakan Nebati’nin FETÖ lideri Fetullah Gülen’le fotoğrafını paylaşan Çömez mesajında; “Nebati: “Allah bize 15 Temmuz’u bir ikram olarak verdi.” Allah’a and olsun ki, İYİ’lerin iktidarında, “İkram”ın ne olduğunu bütün Türkiye öğrenecek, Ve FETÖ’nün siyasi ayağı ortaya çıkartılacak.” ifadelerini kullandı.

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Ali yazar
28.10.2022 17:29
Projeeeee  
 
Abbas
28.10.2022 17:27
Sadat, Feto, Keto, Meto ve akp adeta türlüdür, aynı yemeğin parçalarıdır  
 
Şimdi darbeyi ovmek değilmi ?
28.10.2022 17:21
“Nebati: “Allah bize 15 Temmuz’u bir ikram olarak verdi.”  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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