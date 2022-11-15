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  • SADAT’ın kongresinde resmi dili Arapça İslam devletleri konfederasyonu kurulması istendi

SADAT’ın kongresinde resmi dili Arapça İslam devletleri konfederasyonu kurulması istendi

Resmi dili Arapça, başkenti de İstanbul olan bir İslam devletleri konfederasyonu kurulmasının istendiği kongrede SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi, “İslam birliği bakanlığı” kurulmasını önerdiği iddia edildi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 08:35
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SADAT’ın kongresinde resmi dili Arapça İslam devletleri konfederasyonu kurulması istendi

SADAT’ın kongresinde resmi dili Arapça İslam devletleri konfederasyonu kurulması istendi
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Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre; Başkenti İstanbul, resmi dili Arapça olan bir İslam devletleri konfederasyonu kurulması öngörülen 6. İslam Birliği Kongresi’nin açılışında konuşan SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi’nin “İslam birliği bakanlığı” kurulmasını önerdiği iddia edildi.,

CUMHURBAŞKANLIĞI GÜVENLİK VE DIŞ POLİTİKALAR KURULU’NUN YEDİ ÜYESİ YER ALDI

Asya-Afrika İslam Devletler Birliği (ASRİKA) adında bir konfederasyon kurulması öngörülen, bilim kurulunda Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu’nun yedi üyesinin yer aldığı 6. İslam Birliği Kongresi yapıldı. Kongrenin ana temasını ASRİKA için kurulması öngörülen İçişleri Bakanlığı’nın yetki ve sorumlulukları ile asayiş ve iç güvenlik konuları oluşturdu.

Açılışta konuşan Tanrıverdi, kongrenin amacının “federasyon merkezinden yönetilecek ortak içişleri bakanlığı ile federasyona bağlı dokuz federal bölge ve bu bölgelere bağlı milli devletlerde kurulacak bakanlığın teşkili, yetki ve sorumluluklarının tespiti” olduğunu söylediği iddia edildi.

BİR DE ‘PARA BİRLİĞİ’ ÖNERDİ

“İslam birliğinin oluşması çağın zaruretidir” dediği iddia edilen Tanrıverdi, “İslam ülkelerinin bir irade altında toplanması gerekiyor. Bunun için de İslam ülkelerinin kabinelerinde ‘İslam birliği’ bakanlığı ihdas edilmeli. Acilen daimi faaliyet gösteren İslam Ülkeleri Temsilciler Meclisi kurulmalı. Bunu takiben de İslam ülkeleri konfederal bir yapıya kavuşturulmalı. Etnik ve coğrafi bakımdan yakın İslam ülkelerinin ortak iradelerinin temsil edildiği ‘Bölgesel İslam Ülkeleri Meclisleri’ oluşturulmalı.”

Kongreler sürecinde para birliğinin sağlanmasında ve “ASRİKA dinarı” adında İslami elektronik para biriminin oluşturulmasında karar kılındığına işaret eden Tanrıverdi, ASRİKA adlı konfederasyonda “Adalet, içişleri, savunma, savunma sanayi ve dışişleri olmak üzere beş bakanlığın olmasının” öngörüldüğüne dikkat çektiği söylendi.

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Misafir
15.11.2022 09:15
Mesele islam birliği meselesi değil, araplaştırma ve vahhabiliği hakim kılmaTürklüğü ve Atatürkün kurduğu bu Cumhuriyeti yok etme meselesidir. İslam birliği vs işin süslü reklamıdır ve kandırmacasıdır  
 
1071 vatan bayrak
15.11.2022 08:57
Mesele arap meselesi değil yüce Müslüman TÜRK milleti ALLAH isminden ve İslam isminden neden rahatsız olsunki anlamadım herşeyi yoktan var eden ALLAH'ın kanunları bizim aldığımız Fransız İsveç kafir  
 
İmanlı ülkücü
15.11.2022 08:55
Bakmayın sakalına, islamdan bahsetmesine bu adam da derin devletin elemanıdır. Tıpkı milliyetçi görünüp partilerin başına geçen ve Ülkücülükten intikam alan münafık ve şerefsizler gibi.  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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