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Daha önce SADAT iddialarını gündeme getirmişti. Sedat Peker'den Athena'yı hedef gösteren Nevzat Tarhan'a cevap

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Athena grubunu hedef alması akıllara Sedat Peker’in Nevzat Tarhan ile ilgili bulunduğu iddialar getirmişti. Sedat Peker Nevzat Tarhan hakkında yeni tweetler attı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 22:37
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Sedat Peker'den Athena'yı hedef gösteren Nevzat Tarhan'a cevap. Daha önce SADAT iddialarını gündeme getirmişti

Daha önce SADAT iddialarını gündeme getirmişti. Sedat Peker'den Athena'yı hedef gösteren Nevzat Tarhan'a cevap
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Organize suç örgütü lideri olduğu iddiası ile hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker, Athena grubu hakkında “ "30 Ağustos’u buruk kutlama. Yunan isimli şarkıcı içinden ‘kültürel olarak biz yendik’ diyordur." İfadelerini kullanan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan peş peşe tweetler attı. Sedat Peker’in Deli Çavuş hesabından “SADAT’la yaptığın çalışmalardan biraz vakit bulunca (daha doğrusu senle uğraşmaya biraz ara verince) gençlere sarmışsın” ifadelerini kullanarak paylaştığı tweetlerin tamamı şu şekilde:

“1-)Ulan deli nevzat ( tarhan ) sadatla yaptığın çalışmalardan biraz vakit bulunca (daha doğrusu senle uğraşmaya biraz ara verince) gençlere sarmışsın. Uyku uyuyamadığım için beni seninle tanıştıran arkadaşıma senin yanından ayrıldıktan sonra demiştim ki “Oğlum bu adam


2-)…orijinal deli. Bunu nasıl Prof. yapmışlar? Konuşması deliye benziyor (vallahi deli billahi deli)”. Hatta bir şey daha söylemiştim. Bu bölümü lütfen 14 yaşından küçük kardeşlerimiz okumasın. “Ulan bunda şeye sürülecek akıl yok”demiştim. Bak deli nevzat benim cennetmekan…

3-)…hocaların hocası Adnan Ziyalar Hocayla çok sohbetim var. Video çekmeye başlayınca 40 yaşından genç kardeşlerime ve de bizim ekibe (yani ihtiyarlara) anlatacam. Gerçi çok büyük megalomanlık olacak. Ancak ben rahmetli Adnan Ziyalar Hocanın yalancısı olurum.

4-) Lan deli nevzat mitoloji denen şeyi bilir misin? Gençler dikkat çeksin diye mitolojiden bir isim seçmişler. Bunun Türk Yunan davasıyla ne ilgisi var? Deli nevzat seni ilk gördüğüm gün söylediğim şeyi 21 sene sonra gene söylüyorum: Sende s..e sürülecek akıl yok.”

NE OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde yaptığı “LGBT aktivizmi bence politik bir harekettir. Hiç tıbbi bir hareket değildir. Psikiyatri ile psikoloji ile hiçbir ilgisi yoktur. Tamamen politik bir harekettir. Onun için bu politik bir hareket olduğu için politik hareketi onaylayıp onaylamamak politika belirleyicilerin işidir ve vebal onlara aittir.” açıklamayla gündeme gelen Prof. Nevzat Tarhan, bu kez Athena grubunu hedef aldı.

ATHENA İÇİN “YUNAN İSİMLİ ŞARKICI” İFADESİ

Tarhan, Athena'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı için Ankara’da yapacağı konserin afişini paylaşarak, "30 Ağustos’u buruk kutlama. Yunan isimli şarkıcı içinden ‘kültürel olarak biz yendik’ diyordur." ifadesini kullandı.

Athena grubunun ismi “Yunan mitolojisinde zeka, sanat, strateji, ilham ve barış tanrıçası” olan Athena’dan geliyor.

Tarhan'ın yorumu büyük tepki alırken, “Athena” da Twitter'da “Trend Topic” (TT) oldu.

Tarhan sonrasında tweetini silerken Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Tarhan’a, “Hahahaahahahahahahahah. Hocam Prozac mı?” şeklinde bir yanıt verdi.

SEDAT PEKER, GEÇTİĞİMİZ AYLARDA NEVZAT TARHAN İLE İLGİLİ İDDİALARDA BULUNMUŞTU

Organize suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla aranan Sedat Peker, geçtiğimiz aylarda Twitter hesabında Tarhan’ın SADAT hissedarı olduğunu iddia ederek, “SADAT’la ilgili ben açıklamalar yapmaya başlayınca Nevzat Tarhan hisselerini SADAT’ın başkanı Adnan Tanrıverdi’ye satıyor. Yani yine hileye başvuruyorlar.” ifadelerini kullanmıştı.

Peker, Tarhan’ın SADAT’ın gayriresmi tüm işlerinin parçası olduğunu söyleyerek Tarhan'ın SADAT'da hissesi olduğu iddia edilen dair belge paylaşmıştı.

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