Erdoğan’ın Esad açıklaması sonrası Kılıçdaroğlu’ndan flaş çıkış. 'Hangi gerekçeyle Suriye'yle kavga ettik?’

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı açıklamada Suriye'nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere açık olduğunu belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bir gün sonra cuma namazı sonrası basın mensuplarına konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Suriye ile yeniden diplomatik ilişkileri kurmamak için bir sebep olmadığını belirterek, “Geçmişte nasıl yaptıksa yine yapabiliriz. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok. Biliyorsunuz ailece görüşmeye varana kadar sayın Esed'le geçmişte nasıl yaptıksa yeniden yapmamamız için bir sebep yok" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan’ın açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü

“BİZ NEDEN SURİYE'YLE KAVGA ETTİK?”

Yükselen Türkiye Enstitüsü'nün Haziran ayı toplantısına katılan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beşar Esad hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili konuştu.

Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna, yerli üretime dayalı ekonomi modeline değinen Kılıçdaroğlu, Osmanlı’nın sanayi devrimini kaçırdığı için battığına dikkat çekti.

Türkiye'de yaşanan sığınmacı sorununa hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, "Biz neden Suriye'yle kavga ettik? Hangi gerekçeyle Suriye'yle kavga ettik?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu, yüksek yetenek inşasını şu anda en iyi kullanan iki ülkenin Hindistan ve Çin olduğunu belirterek, "Bu iki ülke en zeki çocuklarını Almanya'nın, İngiltere'nin, Amerika'nın bütün üniversitelerine gönderiyor. Eğitiyor. O üniversitelerden gelenler Çin'de ve Hindistan'da olağanüstü büyük teknolojik gelişmelere imza atıyorlar" dedi.

“TÜRKİYE DOMİNANT ÜLKEDİR”

Yurtta barış, dünyada barış diye bir hedefimiz olduğunu belirterek, Türkiye'nin bütün mazlum milletlere örnek ve ön ayak olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Onların ufkunu aşmasıdır. Onlarla beraber yol yürümesidir. Bunu yaparsanız Türkiye'yi büyütürsünüz. Bütün komşularıyla beraber. Türk cumhuriyetleriyle ilişkilerimizi çok büyütürsünüz. Ekonomik anlamda, siyasal anlamda, sosyal anlamda, kültürel anlamda her alanda büyütmek zorundasınız. Türkiye dominant ülkedir ve Türkiye yol göstericidir ve onlar Türkiye'nin önderliğini hep beklerler."