Değerinden ucuza kirada oturanlar dikkat! Mahkemeden tek celsede emsal karar

Ankara'nın Çankaya bölgesinde bulunan Dikmen semtindeki bir evde uzun süredir kiracı olarak ikamet eden U.T., ev sahibi F.N. tarafından evi boşaltma talebiyle karşı karşıya kaldı. F.N., kendisinin evde oturacağını iddia ederek bu talepte bulundu. Ancak, aylık 1800 TL kira ödeyen U.T., evi terk etmeme kararlılığını dile getirdi. Bu gelişme üzerine ev sahibi F.N., tahliye için hukuki süreci başlattı.

1 Mart 2024 tarihinde Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava, ilk duruşmanın yapıldığı 25 Nisan'da, 55 gün sonra sonuçlandırıldı. Mahkeme, U.T.'nin ödediği kira bedelinin TÜİK verilerine göre belirlenen 2024 yılı istinaf sınırı olan 28 bin 250 TL'nin altında kalması ve ev sahibinin ihtiyacını göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi. Verilen bu karar, itiraz yolu kapalı olacak şekilde üst mahkeme tarafından da onaylandı.

İLK CELSEDE TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Ev sahibinin avukatı Senem Yılmazel, tahliye davalarının normal şartlarda yaklaşık 2 yıl sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Bu bir ihtiyaç nedeniyle tahliye davasıydı. Öncelikle bu davalarda ihtiyacın gerçek ve samimi olması şarttır. Biz dava dilekçemizle bütün güçlü delillerimizi sunmuştuk. Ön inceleme duruşmasında tanığımızı da hazır ettik. Burada ihtiyacın gerçek olduğunu, samimi olduğunu tanık da ifade etti. Ve ilk celsede tahliyeye karar verildi. Ve bu karar kesin; üst mahkeme yolu da kapalı. Böylece ilk celsede tahliye kararı çıkmış oldu."

"EMSAL OLACAK BİR KARAR"

Kanunda istinaf sınırı olduğuna dikkat çeken Av. Senem Yılmazel, şöyle konuştu:

"Bu her yıl değişir. 2024 yılı için 28 bin 250 TL'dir. Bu kira bedeli 1800 liraydı. Yıllık kira bedeli, 28 bin 250 liranın altında kaldığı için karar kesin bir karar. Üst mahkeme yolu kapalı. Yani ilk celsede tahliyeye karar verilmiş oldu. Normalde dava sürecinde önce dilekçe aşaması olur; dava açılır, davaya cevap verilir.

Sonra ön inceleme günü verilir. Ön inceleme gününde tahkikata geçilmesi için belli araştırmalar yapılır, tanıklar için gün verilir. Ve yargılama oldukça uzun süre, en az 2 yıla yakın sürebilir. Bizim davamız 2 ay dolmadan bitti. Kira bedeli düşükse, ihtiyaç da gerçek ve samimiyse tahliye davalarına emsal olacak bir karar."