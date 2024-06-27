Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel bir araya geldi

Düzenleme: Kaynak: AA / ANKA
Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aylar sonra bakın nerede yan yana geldi.

Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, 85 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir gibi siyasetin önde gelen isimleri katıldı.

Yakış'ın mesai arkadaşları, milletvekilleri, ailesi ve yakınları da cenazeye iştirak etti. Törenden sonra Yakış’ın ailesi, taziyeleri kabul etti.

Cenazede en dikkat çeken noktalardan biri ise Özel ve Kılıçdaroğlu’nun uzun süre sonra yan yana gelmesi oldu. İki isim birbiriyle tokalaşırken, samimi davranışları ise dikkat çekti.

YAŞAR YAKIŞ KİMDİR?

Yaşar Yakış, AKP'nin kurucu üyelerinden biri olarak siyasete atıldı ve 2002 yılında Düzce milletvekili seçildi.

18 Kasım 2002'de Dışişleri Bakanı olarak göreve başladı ve 14 Mart 2003'e kadar bu görevde bulundu.

Daha sonra yapılan hükümet değişikliğinde görevini Abdullah Gül'e devretti. Yakış, AKP'ye yönelik eleştirileri nedeniyle 2016 yılında partiden ihraç edildi.

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