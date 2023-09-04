Erdoğan’ın fakirden alıp zengine verdiğinin ispatı

Gazeteciliği bana öğreten ustalarımızdan bir öğreti de şöyleydi;

“Her haberi dikkatle okuyacaksın. Haber satır aralarında gizlidir…”

Artık bu devirde söyleşiler var, Radyo ve TV haberleri var.

Şimdi tekrar Kemal Kılıçdaroğlu’nun akşam yemeğine dönelim ve haberlere de yansıyan bu önemli sözlerdeki satır arasına.

Kılıçdaroğlu dedi ki;

-“AKP’nin izlediği politika alt gelir grubundan üst gelir grubuna kaynak aktarmak. Kur Korumalı Mevduat ile 717 milyar lira faiz ödendi ve bir kuruş vergi alınmadı.

Bunu fakirden alarak yaptı.

Bu cumhuriyet tarihindeki kaynak transferlerinde biri…

Ballı börek gibi bir şey.

Dolar garantisi verilen beşli çete diye tanımladığımıza yapılan ödemeler var. Ücretli ve emekliye geçim garantisi verilmiyor. Sistem tersine çalışıyor.

Bu nereye kadar gider?

Alt gelir gruplarına dul yetim parası, emekli aylığını biraz arttırmak gibi kaynak aktarılır ama bunun sonu yok.

Bu iş sosyal patlamaya doğru gider. Bu risk var.

Eğer bir programınız yoksa sonu başarısızlıktır…”

Konumuz işte bu 717 milyar lira…

-Tam 27 milyar dolar…

Kimden alındı, kime verildi bu para?

-Fakirden alındı zengine verildi…

Adı da tam yaptığı işe uygun;

-“Kur Korumalı Mevduat…”

Mucidi her zamanki gibi aynı;

-Ekonomist (!) Recep Tayyip Erdoğan…

Hayır ben yapmıyorum bu tespiti.

Görevden ışıl ışıl gözleri vardı ama bakan olarak kullanılıp Meclis’e milletvekili yapılarak bakanlıktan azledilen Nureddin Nebati şöyle itiraf etmişti:

-“Dolar gittikçe gitti. 18 liralara kadar geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın, ben ekonomik manifesto diyorum, 20 Aralık'a kabine sonrası görüşmelerinden sonra ortaya koyduğu manifesto doların 18 liradan 11 liralara kadar gelmesine sebep oldu.”

Erdoğan’ın bu manifestosunun adı tekrar edeyim işte şuydu:

-“Kur korumalı mevduat…”

Nebati o anı gözleri ışıl ışıl şöyle anlattı televizyonda Ahmet Hakan’a;

-“Sayın Cumhurbaşkanımızın o kürsüye çıkışından hissediyorsunuz olacakları. Bir şeyler oluyor.

'Evet buldum, buldum faiz arttırılmadan bu işlerin olacağını' söyleyecek bir edayla geliyor,

Sözü bitiyor anında telefonlara takır takır şeyler gelmeye başlıyor, döviz fiyatları düşüyor.

Düşmesini bekliyoruz ama bu kadar hızlı açıkçası, yerimde duramıyorum kıpır kıpırım.

Ben şunu yaptım 'Ya arkadaşlar biz bir şey yaptık mı?'

'Yok efendim.'

Lan nasıl?”

Tam tiyatro…

Hazine ve Maliye Bakanı denilen sarayın memurunun alınacak karardan haberi dahi yok…

Demek ki;

-Fakirden alınan ve zengine verilen tam 27 milyar dolar…

Peki ya doların artmaması için, yani o gün 18 liradan 11 liraya düşmesi için ekonomi mucidi Erdoğan’ın aldığı Kur Korumalı Mevduat ile dolar kurunun yükselişi engellendi mi?

-Hayır…

“Nas var nas. Size ne oluyor da yüksek faiz istiyorsunuz” diye bas bas bağırarak milleti kandıran sensin Erdoğan.

O gün 11 liradan dolar satın alanlar bugün aldıkları faiz sonrası dolarlarını kaç liradan bozduracaklar?

-Bir dolar tam 27 lira…

Aradaki fark; 16 lira…

Milyarlarına, milyarları ekleyenler kim;

-Dolar milyoneri zenginler…

Kılıçdaroğlu haberimi okuyan ve Ankara’da GİMAT’ta toptancılık yapan kadim okurum Ali Bey beni arayarak dedi ki;

-“Orhan Bey, 3 ay önce 200 bin liramı Kur Korumalı Mevduat olarak bankaya yatırdım. 3 ay sonra tam 69 bin lira faiz aldım.

8 yaşımda çırak olarak başladığım bu sektörde böyle bir kâr asla görmedim.

Tefeci faizi bile halt etmiş…”

Vay anasına dedim işte canlı tanık.

Memura, işçiye, emeklilerine çay kaşığı ile zam ver.

Kur Korumalı Mevduat ile vatandaşın vergileri ile topladığın parayı nas yalanını unutup zengine tefeci faizi ile aktar.

Kur Korumalı Mevduatta toplam hacim dün itibarıyla şöyleydi;

-Toplam 3,37 trilyon lira. Dolar olarak ise 124,3 milyar dolar

İşte Erdoğan’ın ekonomistliğinin sonucu şudur;

-İşçiden, memurdan emekliden al, zengini daha zengin yap…

Bir de şu hesap var tabii;

124,3 milyar doları hangi kurdan aldılar? Çoğu 11 bir kısmı 18 liradan diyelim.

Ortalaması ise haydi iyi niyetle 15 lira varsayalım.

Bugün bir dolar 27 lira.

Dolar milyonerlerinin bir dolarları bugün tam tamına 27 lira.

Artı 717 milyar lira faiz kazandılar.

Bu yandaş dolar milyarderi zenginlere Kılıçdaroğlu şunları da ekledi;

-“Dolar garantisi verilen beşli çete diye tanımladığımıza yapılan ödemeler var…”

Erdoğan’a oy veren 27 milyon seçmen neden bu tabloyu bilmez?

Onu da muhalefet liderleri yanıtlasın…