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  • Barış Yarkadaş bir firma daha açıkladı. Erdoğan’ın gözde müteahhidi Bakanlıktan tatlı para istedi

Barış Yarkadaş bir firma daha açıkladı. Erdoğan’ın gözde müteahhidi Bakanlıktan tatlı para istedi

ERG İnşaat'ın Ulaştırma Bakanlığı'ndan talep ettiği 28 katrilyonluk ek öde istediğini yazan gazeteci Barış Yarkadaş tv100.com'daki köşe yazısında siyasetçilere bu ödemenin önlenmesi için çağrı yaptı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 13:37
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Erdoğan’ın gözde müteahhidi Bakanlıktan tatlı para istedi. Barış Yarkadaş bir firma daha açıkladı

Barış Yarkadaş bir firma daha açıkladı. Erdoğan’ın gözde müteahhidi Bakanlıktan tatlı para istedi
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Gazeteci Barış Yarkadaş tv100.com'daki köşe yazısında ERG İnşaat'ın Ulaştırma Bakanlığı'ndan talep ettiği 28 katrilyonluk ek ödeme istediğini yazarken bu ödemenin engellenmesi için ise siyasilere çağrı yaptı.

Yarkadaş’ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

“HAYALET PROJE”NİN MİMARI…

Türkiye’de faaliyet gösteren ancak çok fazla tanınmayan ERG İnşaat adlı bir firma var. Bu firmanın sahibi Sani Bilgin uzun yıllardır İngiltere’de yaşıyor.

Anca ne hikmetse; Yap İşlet Devret (YİD) olarak bilinen ihalelerin en ballı kısımları bu firmaya gidiyor. Aynı şirket “süre uzatımı’’ gibi tüm haklardan da sonuna kadar yararlanıyor.

TV100’de yaklaşık bir yıl önce anlattığım ve adına “Hayalet Tesis’’ dediğim bir başka proje de ERG tarafından hayata geçirildi. Ankara – Niğde Otoyolu’nu yapan firma, şartnamedeki tesisleri inşa etmemiş olmasına rağmen tüm ödeneklerini eksiksiz bir şekilde aldı.

Medya ve muhalefet partileri, sadece adı çok bilinen birkaç şirketle uğraşırken, ERG İnşaat gibi birçok firma, işlerini sessiz sedasız sürdürüyor.

***

BİR ÇAĞRI DAHA…

Önceki gece TV100 ekranından AKP’li Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’na seslendim ve “Bu parayı sakın ödemeyin” dedim.

Aynı çağrıyı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da yaptım.

İktidar kanadından henüz bir ses gelmedi…

İşte bu noktada görev CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e düşüyor.

Kılıçdaroğlu ve Akşener, bu köşede özetlediğim dosyayı yakın takibe ve mercek altına alarak FAZLADAN 28 KATRİLYONUN ÖDENMESİNİ ENGELLEMELİ ve ihalenin tüm süreçlerini inceletmelidir!

Zira; bu paranın ödenmesi için baskı altına alınan bürokratlara da güven verilerek halkın parasının çarçur edilmesinin önüne geçilmelidir.

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Sedat
2.11.2022 13:41
Firmadan kendim için istiyorsam neyim açıklaması gelebilir mi?:)))))  
 
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