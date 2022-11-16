Ankara-İzmir YHT Hattı'ndaki soygun talebi Meclis'e taşındı

İngiltere merkezli ERG İnşaat, Ulaştırma Bakanlığı’ndan Ankara–İzmir Hızlı Tren Yolu İhalesi’ni 2020 yılının Ekim ayında "adrese teslim" iddiasıyla 2 milyar 163 milyon EURO bedelle aldı.

ERG’ye teslim edilen bu ihale, KBM adlı başka bir şirket tarafından önce yerel mahkemeye ardından ise Danıştay’a şikayet edildi.

KBM adlı firma, ERG İnşaat’a verilen ihalenin usulsüzlük ve hukuksuzluklarla dolu olduğunu iddia ederek, belgeleri ortaya koydu. Ancak mahkemeler KBM’nin belgelerine rağmen “İhalenin iptaline gerek yoktur’’ dedi.

2 milyar 163 milyon EURO’luk ihaleyi almasına rağmen, ERG İnşaat, Ulaştırma Bakanlığı’nın kapısını çalıp ekstar 1,5 milyar euro eski parayla 28 katrilyon daha istedi.

Daha önce TV100 yazarı Barış Yarkadaş’ın da gündeme getirdiği ihale Meclis gündemine taşındı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, usulsüzlük iddialarını Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’na sordu.

Soru önergesini Twitter hesabından paylaşan Erhan Usta, şu ifadeleri kullandı:

Ankara-Eskişehir-İzmir YHT Hattı'nın 2 milyar 163 milyon Euro bedelle, pazarlık usulüyle ERG İnşaata verilmesini, bu firmanın Dolar/Euro paritesindeki değişim gerekçesiyle %65 zam istemesini ve kamuoyundan saklanan 94 milyar TL'yi bulan 9 ihaleyi Bakan @akaraismailoglu'na sorduk.