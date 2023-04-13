Naci Görür 'profesör müsveddesi'nin peşine düştü. Erdoğan'ın hedef aldığı ismi 'işte hakikat' diyerek açıkladı

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'profesör müsveddesi' sözüyle kastettiği kişinin kendisi olmadığı konusundaki ısrarını sürdürüyor.

Sosyal medy hesabından yaptığı paylaşımlar ile sözün muhatabı olmadığını vurgulayan Görür, son olarak kendisine ulaştırılan bir videoyu paylaşarak, "İşte hakikat" dedi.

Görür’in paylaştığı videoda, canlı yayınında ‘alım gücünü’ eleştiren ve "Yapılan hizmetler karın doyurmuyor" diyen Prof. Dr. Ersan Şen yer alırken Görür, 'müsvedde' sözünden kastedilen profesörün kendisi değil, Şen olduğunu öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin seçim beyannamesini açıkladığı sırada, "'Köprü yapmakla, baraj yapmakla bu iş çözülmez. Soğan patates kaç para onu söyle?' diyor. Bu adam müsvedde, senin profesörlüğünden bu millete ne gelir?" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler üzerine Erdoğan'ın, daha önce "Millet olarak ne havalimanı ne köprü ne yol istiyoruz istediğimiz can güvenliği” diye uyarıda bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ü hedef aldığı yönünde haberler yapılmıştı.

Görür sosyal medya hesabından açıklama yaparak şunları söylemişti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın “Köprü yapmakla, baraj yapmakla bu iş çözülmez, soğan, patates kaç para” söylediğimi kastederek bana atfen profesör müsveddesi dediği söyleniyor. Sayın cumhurbaşkanımızın beni kastettiğini sanmıyorum, ben asla böyle bir şey söylemedim. Elazığ, Maraş ve Gaziantep depremlerinin yıllar önceden geleceğini öngörüp halkını uyaran bir bilimadamı olarak şunu söyledim “Az yol, köprü ve baraj yapalım ama önce halkımızın can güvenliğini sağlayan deprem dirençli kentler oluşturalım” benzeri şeyler söyledim. Yine de aynı şeyleri söylüyorum. Sevgiyle."