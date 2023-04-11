Naci Görür'den kendisini hedef alan Erdoğan'a yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan'ın hedefinde bu sefer Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür vardı.

75'inci Türkiye Jeoloji Kurultayı’nda konuşma yapan Görür, “Millet olarak ne havalimanı ne köprü ne yol istiyoruz istediğimiz can güvenliği.” demişti.

ERDOĞAN'DAN NACİ GÖRÜR'E AĞIR SÖZLER

AKP'nin Seçim Beyannamesi toplantısında konuşan Erdoğan Naci Görür'ü hedef alarak "Müsvedde bu... Senin profesörlüğünden bu millete ne hayır gelir?" sözlerini kullanmıştı.

NACİ GÖRÜR'DEN ERDOĞAN'A YANIT

Naci Görür'den Erdoğan'a yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın “Köprü yapmakla, baraj yapmakla bu iş çözülmez, soğan, patates kaç para” söylediğimi kastederek bana atfen profesör müsveddesi dediği söyleniyor. Sayın cumhurbaşkanımızın beni kastettiğini sanmıyorum, ben asla böyle bir şey söylemedim. Elazığ, Maraş ve Gaziantep depremlerininin yıllar önceden geleceğinğini öngörüp halkını uyaran bir bilimadamı olarak şunu söyledim “Az yol, köprü ve baraj yapalım ama önce halkımızın can güvenliğini sağlayan deprem dirençli kentler oluşturalım” benzeri şeyler söyledim. Yine de aynı şeyleri söylüyorum. Sevgiyle"





ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, Görür için "Geçen akşam bir TV kanalında bir profesör ne dese beğenirsiniz? Köprü yapmakla, baraj yapmakla bu iş çözülmez. Soğan, patates kaç para onu söyle... Müsvedde bu... Senin profesörlüğünden bu millete ne hayır gelir?" dedi.

NACİ GÖRÜR NE DEMİŞTİ?

Prof. Dr. Naci Görür, 75'inci Türkiye Jeoloji Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, “Yapı stoğu belli. İstanbul’da bütün güçleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Deprem dirençli olmayan binayı ya yıkacaksın ya güçlendireceksin. Halkla ve yerel yönetimlerle bu işi yapacaksınız. Millet olarak ne havalimanı ne köprü ne yol istiyoruz istediğimiz can güvenliği.” demişti.



“DEPREM ÜLKENİN EKONOMİSİNDEN DAHA ÖNEMLİ”

Depremin ülkenin en önemli sorunu olduğunu söyleyen Görür, “Hepimizin bildiği gibi bu ülkenin en önemli sorunu. Birinci derece gündemi. Bunu şimdi siyasilere muhalefete yerel yönetime anlatmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar da çok yol katettiğimizi söyleyemem. Deprem her şeyden önemli. Ülkenin eğitiminden, ekonomiden önemli. Keza ihracattan, ithalattan, siyasi birtakım problemlerden hatta hukuktan, işsizlikten, pahalılıktan önemli. Neden? İnsanın en aziz hakkı olan can hakkıyla ilgili bir şey. İnsanlarımız ölüyor.” şeklinde konuşmuştu.