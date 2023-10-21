Erdoğan’ın İstanbul’u kazanmak için son umudu

Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuk sevdası ve AKP değnekçiliği yüzünden oyu yüzde 35’lere kadar düşen Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi hayatının en zor seçimini de kazandı!

Ancak Erdoğan’ın aklında hala “sevdam” dediği İstanbul var!

İstanbul’un yanında AKP’nin hedefi 3 büyükşehir!

Tabii ki öncelik İstanbul’da, bunun için hemen hemen her hafta anket yaptırıyor AKP!

İstanbul anketlerinde İmamoğlu’nun AKP’nin en güçlü adayına karşı dahi 4 puan önde olduğu belirtiliyor!

Erdoğan yoğun gündemi arasında İstanbul’un yanı sıra CHP’deki kongre sürecini de yakından takip ediyor!

Anketlerde İstanbul’u kaybettiklerini gördükçe CHP Kongresinde Kılıçdaroğlu’nun kazanmasını diliyor.

Çok iyi biliyor ki CHP’de Kılıçdaroğlu’nun kalması durumunda kızgın seçmen ya sandığa gitmeyecek ya da CHP’nin adayına gidip de oy vermeyecek!

Hatta bu olasılık CHP’nin kalesi İzmir’i bile tehlikeye sokuyor!

Daha öncede yazmıştım, İzmir’de muhalefetin diğer partileri kendi adaylarını çıkardığında 1994’te Erdoğan’ın İstanbul’u kazandığı ortam oluşmuş oluyor!

Ufak bir hatırlatma yapalım!

1994 seçimlerinde sol seçime bölünerek girmişti.

SHP, CHP ve DSP seçime ayrı ayrı adaylarla girdi.

SHP’nin adayı Zülfü Livaneli’ydi, yüzde 20,3 oy aldı.

DSP’nin adayı Necdet Özkan’dı, yüzde 12,8 oy aldı.

CHP’nin adayı, gelecekte AKP’den Kültür Bakanlığı yapacak olan Ertuğrul Günay’dı, yüzde 1,4 oy aldı.

Tüm bu partiler toplamda, 34,8 oy aldı.

Seçime Refah Partisi adına giren Recep Tayyip Erdoğan ise, yüzde 25,19 oy aldı.

Erdoğan’a en yakın oyu alan ANAP’ın adayı İlhan Kesici ise, yüzde 22,14 oy aldı.

İşte Erdoğan’ın siyaset sahnesinde yükselişinin ilk adımı böyle atılmıştı.

İzmir’de 2023’te böyle bir ortamı yaratacak etkenlerin başında CHP’nin başında Kılıçdaroğlu’nun kalması yer alıyor!

Bunun yanında Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başında kalması İstanbul’u da zora sokacak!

Kızgın seçmenin çoğu İstanbul’da gidip İmamoğlu’na oy vermeyecektir, sırf Kılıçdaroğlu kızgınlığı nedeniyle!

Peki CHP’de bir değişim yaşanırsa ne olur!

CHP’de sadece İstanbul İl Başkanlığında yaşanan değişim sonrası Anadolu’nun pek çok yerinde değişim rüzgarları esmeye başladı!

CHP’de genel başkanın değişmesi durumunda yaşanacak bir rüzgar ise, seçmende yaratacağı umutla AKP’ye İstanbul’un kapılarını dört yıl daha kapatır!

Değişim rüzgarıyla beraber İstanbul adayının da bir önemi kalmaz!

İmamoğlu ya da bir başkası hiç fark etmez, İstanbul İttifakı’nın adayı İstanbul’u kazanır!