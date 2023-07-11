Erdoğan'ın 'İsveç' kararının ardından Özgür Demirtaş'tan sert sözler

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine onay verilmesi karşılığında Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde (AB) önünün açılmasını istemişti.

Ünlü ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda AKP hükümetinin izlediği yol haritasıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Demirtaş sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Türkiye ne zaman ekonomik kriz yaşasa yüzünü BATIYA dönüyor.

1) İsveç’i kabul etmem dediği halde etmesi,

2) Rusya’nın verdiği komutanları teslim etmem dediği halde Ukrayna’ya etmesi,

3) Mısır ile, bir daha asla, demesine rağmen sarılması,

4) Daha niceleri…

AKTROLLERE her zaman çok iddialı konuşmamalarını tavsiye ettim. Bu işler MATEMATİK işi, sizin ufak ideolojik kafalarınızın işi değil… Şimdi etrafta bir tane bile AKTROL yok, deliklerine kaçtılar o da ayrı…

Neyse önemli olan ülkemizin doğru politikaları uygulaması. Benliğini satmış. 3-5 trolün bir önemi yok. Yeter ki YanlışLARdan dönelim…