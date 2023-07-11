Naim Babüroğlu Türkiye’nin kaçırdığı tarihi fırsatı açıkladı. Erdoğan İsveç’in NATO üyeliğini onaylamıştı

Erdoğan’ın, İsveç’in NATO üyeliğini kabul etmesinden sonra Naim Babüroğlu Türkiye’nin ayağına kadar gelen ancak ıskaladığı tarihi fırsatın ne olduğunu açıkladı.

Naim Babüroğlu Türkiye’nin kaçırdığı tarihi fırsatı açıkladı. Erdoğan İsveç’in NATO üyeliğini onaylamıştı

Editör: İsa Karaarslan

Dün yaşanan gelişmelerle birlikte, daha önce İsveç’in NATO üyeliği konusunda olumsuz düşünen Erdoğan, Stoltenberg ve Ulf Kristersson ile bir araya gelerek görüş değiştirmiş, üyeliği kabul etmişti.

Bu gelişmelerden sonra, Yeniçağ yazarı Naim Babüroğlu da bu süreçte Türkiye’nin kaçırdığı tarihi fırsatı açıkladı. Babüroğlu, PKK/PYD terör örgütlerine verilen desteklerin tamamen kesilmesinden sonra üyelik talebinin kabul edilmesi gerektiğini yazdı.

PKK/PYD DESTEĞİ TAMAMEN KESİLMELİYDİ

Babüroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Türkiye, İsveç’in NATO üyeliğini onayladı sayılır. Konu Meclis’e gelecek ve Meclis onaylar.

-Türkiye, stratejik kartı önce Finlandiya’da şimdi İsveç kararıyla elden çıkardı.

-Oysa, F-16’lar verilmeden ve ABD PKK/YPG terör örgütüne desteği kesmeden Türkiye onaylamamalıydı. Tarihi bir fırsattı, elden çıktı.

-NATO neden PYD/YPG’yi terör örgütü listesine almadan Türkiye vetosunu kaldırdı?'' ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya geldi.

Toplantının ardından açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin mutabakata varıldığını söyledi.

Genel Sekreter, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine ilişkin protokolü yakında TBMM'ye sunacağını duyurdu.

Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliği için mutabakata varılmasını 'tarihi bir gün' olarak niteledi.

Stoltenberg, "Bugün varmış olduğumuz anlaşma geçtiğimiz yıl İspanya'da yaptığımız anlaşmanın onayı. Sayın Erdoğan İsveç'in üyeliğinin onaylanması konusunda kararı verdi. İsveç'in neler yapacağını anlaşmada yazıyor" ifadelerini kullandı.

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