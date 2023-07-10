Son dakika- ABD, Türkiye'ye F-16 satışını açıktan desteklediğini açıkladı

Türkiye'ye F-16 satışı konusunda ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Son dakika- ABD, Türkiye'ye F-16 satışını açıktan desteklediğini açıkladı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Bakanlık Sözcüsü Matthew Miller, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bu konuda ABD'nin desteğini gördüğünü söyledi.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ İLE F-16 SATIŞI ARASINDA BAĞ VAR MI?

Miller, F-16 satışı ile İsveç'in NATO üyeliği arasında bir bağlantı olmadığını vurgulayarak, "Türkiye'yi bu konuda destekliyoruz ve bunu hem kamuya hem de özel görüşmelerde ifade ediyoruz. Ancak bazı Kongre üyeleri, NATO üyeliği için İsveç'in Türkiye'nin endişelerini gidermesi gerektiğini düşünüyor." dedi.

İsveç'in NATO üyeliği için anayasasını değiştirdiğini, terör zanlılarını tutukladığını ve soruşturmalara devam ettiğini hatırlatan Miller, "Bu adımların Türkiye'nin endişelerini gidermeye yeterli olduğunu düşünüyoruz. İsveç'in NATO üyeliğine hazır olduğuna inanıyoruz. Ancak bunun ne zaman olacağına dair bir tahminde bulunmak istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Miller, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile son günlerde üç kez görüştüğünü ve yeni bir görüşme yapacaklarını belirterek, "Bu konu ABD için çok önemli. Üst düzey Türk yetkililerle görüşmelerimiz sürecek." diye ekledi.

Miller, ayrıca, Türkiye'nin AB hedeflerine destek verdiklerini ve bunun AB ile Türkiye arasında bir mesele olduğunu söyledi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcülüğü de yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Türkiye'nin AB'ye üye olma arzusunu her zaman destekledi ve desteklemeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

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