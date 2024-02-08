Erdoğan'ın kendisine rakip olarak gördüğü isim ortaya çıktı. İşte aldığı önlem

AKP ile Yeniden Refah Partisi’nin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde iş birliği yapmalarına yönelik müzakereler kapsamında yaptığı görüşmelerden uzlaşma çıkmadığı belirtildi. Yeniden Refah Genel Başkanı Erbakan, "Bu seçimde milletimiz ve teşkilatlarımız bir ittifakın içinde yer almamızı istemiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Parti teşkilatının yüzde 95'inin ittifaktan yana olmadığını belirten Erbakan; Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarını 10 Şubat Cumartesi günü Ankara Atatürk Spor Salonu'nda açıklayacaklarını ifade etti.

TALEPLER KABUL EDİLMEDİ

İki parti arasında yapılan görüşmelerde, YRP heyeti, AKP’nin adayını açıkladığı Kocaeli ve Sakarya Büyükşehir Belediyeleri’yle birlikte İstanbul’da Arnavutköy, Sultangazi, Sultanbeyli; Ankara’da ise Pursaklar veya Çubuk’un aralarında bulunduğu ilçelerde kendi adaylarının desteklenmesini talep etmişti.

AKP ise Bursa’da YRP’nin adayını çekmesini, İstanbul, Ankara, İzmir’in de aralarında bulunduğu 10 dolayındaki büyükşehirde de adaylarının desteklenmesini istemişti.

Talepler kabul edilmeyince görüşmeler sonunda iki parti masadan uzlaşamadan ayrıldığı ifade edildi.

AKP GERİ ADIM ATMADI

AKP’nin görüşmelerde taviz vermemesi ve Yeniden Refah’ın taleplerini kabul etmemesi ittifak tartışmalarını uzun süre gündemde getirmişti. İki cepheden de sık sık açıklamalar gelmiş ve görüşmeler 2 kez durdurulmuştu.

ERDOĞAN KENDİNE RAKİP GÖRÜYOR İDDİASI

AKP’nin Yeniden Refah Partisi’nin taleplerini kabul etmemesi ve taviz göstermemesinin sebepleri kulislerde konuşulmaya devam ettiği belirtildi.

Erdoğan, Yeniden Refah Lideri Fatih Erbakan’ı kendisine potansiyel bir rakip olarak gördüğü iddia edildi. Bu nedenle, Yeniden Refah'ın belediyeleri kazanması ve başarılı bir yönetim göstermesi sonucu Erbakan'ın güçlenmesini önlemek isteyen Erdoğan’ın, görüşmelerde partisine geri adım attırmadığı ifade edildi.

1994 YEREL SEÇİMLERİ AKILLARA GELDİ

1994 yerel seçimlerinde büyük bir sürpriz yaparak yüzde 9.33 artıran Prof. Necmettin Erbakan liderliğindeki Refah Partisi, yüzde 9.80’lik oyunu, yüzde 19.13’e çıkararak üçüncü olmuştu.

Refah Partisi, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere dönemin 15 büyükşehrinin 6’sını almış, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Erdoğan da siyasette yukarı yönlü ivme kazanmaya başladı.

Refah’ın yerel seçimlerdeki yükselişi 1996 yılında yapılan genel seçimlerde de devam etmişti. Türkiye genelinde oy oranını yüzde 4.50 artıran Refah Partisi, yüzde 21.38 ile seçimlerde ipi göğüsleyen parti olmuştu. Sonrasında Tansu Çillerli Doğru Yol Partisi ile koalisyon hükümeti kurulmuştu.

AKP’DEN KOPAN YRP’YE GİTTİ

Diğer taraftan AKP’den kopan kişilerin de yoğunluklu olarak Yeniden Refah Partisi’ne geçmişti.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, 10 Haziran’da AKP’den istifa edip YRPi’ye katılmıştı. YRP Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Kılıç’tan sonra başlayan süreçte çok sayıda eski AKP’li YRP’ye katılım sağladı.

En son ise yerel seçimler için ittifak görüşmeleri sonlandıktan sonra da AKP’den, YRP’ye katılımlar devam ediyor.

AKP'den istifa eden MKYK Üyesi ve eski Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar’ın Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasıyla birlikte Eski AKP Bursa İl Başkanı Sedat Yalçın, YRP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. 2019 yerel seçiminde MHP’den aday gösterilen Mehmet Ziya Buyankara’nın da Yeniden Refah’ın Bingöl adayı olduğu açıklandı.

Eylül 2023’te de Ümraniye Belediyesi’nin AKP’li meclis üyeleri Orçun Şekercioğlu, Osman Affan Özkan ve Mehmet Mantar, partilerinden istifa ederek YRP’ye katılım sağladı.

Adıyaman’da 600 kişi topluca AKP’den istifa ederek YRP cephesine katıldı.

AKP KAYBEDERKEN YRP YÜKSELDİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024'ün verilerinde yer alan bilgilere göre, Türkiye'deki siyasi partilerin üye sayıları belli oldu. Buna göre AKP 199 bin 76 üye kaybetti.

AKP’deki kayba karşılık, YRP ise yoğun bir ilgi ile en çok üye artışı yapan siyasi parti oldu. Fatih Erbakan'ın partisi 96 bin 376 yeni üye ile 365 bin 767 üyeye çıktı.

ERBAKAN “ARKADAN KAÇANLAR PARTİSİ” İFADELERİNİ KULLANMIŞTI

Milli Görüş’ün eski lideri Prof. Necmettin Erbakan, 2007 yılında yaptığı bir konuşmada AKP’yi “Arka kapıdan kaçanlar partisi” olarak yorumlamıştı.

AKP’den istifa eden kişilerin yeniden Milli Görüş temsilcilerinden Yeniden Refah Partisi’ne katılması akıllara bu sözü getirmişti.