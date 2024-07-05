Erdoğan'ın metin yazarı Suriyeliler gitsin diyenlerin gitmesini istedi. ‘Kemalizmle FETÖ'nün farkı yok’ demişti

Düzenleme: Kaynak: Yeni Şafak
Erdoğan'ın metin yazarı Suriyeliler gitsin diyenlerin gitmesini istedi. ‘Kemalizmle FETÖ'nün farkı yok’ demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, son zamanlarda Suriyelilere karşı artan protestolarla ilgili bir yazı kaleme aldı. Ünal, yazısında “Vallahi, seninle aynı ülkede yaşamaktansa, 50 milyon Suriyeli ile yaşamayı tercih ederim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, son dönemde Kayseri'de yaşanan cinsel istismar olayının ardından Suriyelilere yönelik protestoları ele alan bir yazı kaleme aldı.

Yazısında, "Suç mu işliyor Suriyeliler?” diye soran Ünal, “Hapishanelerdeki katiller, hırsızlar, tacizciler, tecavüzcüler, çocuk istismarcıları senin soydaşın, vatandaşın, hemşehrin, fikirdaşın, partidaşın, yoldaşın değiller mi?" değerlendirmesinde bulundu.

"Suriyeliler gitsin" diyenleri hedef gösteren Ünal, "Eğer bu ülkeden birinin gitmesi gerekiyorsa sen git” dedi.

Ünal sözlerine şöyle devam etti: “Kibrini, ırkçılığını, faşistliğini, kararmış kalbini, karakterin olmuş kötülüğünü, pisliğini, sarhoşluğunu, çıplaklığını, din düşmanlığını, Müslüman düşmanlığını, ateizmini, şamanizmini, deizmini, sapkınlığını, merhametsizliğini, vicdansızlığını, elitizmini, vandallığını, barbarlığını, magandalığını, darbelerini, baskını, zulmünü, terörünü, insana, millete, iyiye, güzele olan nefretini, tiksintilerini, iğrençliklerini, azgınlığını, bencilliğini, fitneni, fesadını, ayrımcılığını, asalaklığını, ahmaklığını, cehaletini, gönüllü ajanlığını al defol git!”

Ünal, Suriyelilerin gitmesini isteyenleri hedef alarak “Vallahi bu ülkede seninle yaşamaktansa, 5 değil 50 milyon Suriyeli ile yaşamayı tercih ederim" dedi.

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