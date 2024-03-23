AKP’li belediye başkan adayına tekme tokat saldırı! Polis havaya ateş açtı

Kaynak: İHA
AKP’li belediye başkan adayına tekme tokat saldırı! Polis havaya ateş açtı
AKP’nin Erzurum Horasan Belediye Başkan Adayı Recep Karataş ve ailesi kimliği belirsiz kişilerin tekme tokat saldırısına uğradı.

Erzurum’un Horasan İlçe Belediye Başkan Adayı Recep Karataş akşam saatlerinde ailesi ile birlikte kimliği belirsiz kişilerin tekme tokatlı saldırısına uğradı.

POLİS HAVATA ATEŞ AÇTI

Olay yerine gelen polis havaya uyarı ateşi açtı, kaçmaya çalışan iki kişi gözaltına aldı. Saldırı ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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SALDIRIYI KINIYORUM

Olayla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan AKP Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, “Seçim çalışmaları esnasında, Belediye Başkan Adayımız Sayın Recep Karataş'a, ailesine, teşkilat mensuplarımıza yapılan menfur saldırı girişimini şiddetle kınıyorum. Seçim çalışmalarında tüm adaylarımızın itidali olmaya çağırıyor ve sükûnete davet ediyorum.” dedi.

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