Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu

Muhammed Nur Nahya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesini taklit etmesiyle biliniyor.

Oldukça geniş kitlelerce takip edilen Nahya bu defa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli olmasını konu ediyor.

Balık tutarken toplantı var mı diye sonran Erdoğan’ın yardımcı, emekli olduğunu söylüyor. Fenalık geçiren Erdoğan’ın bunu rüyasında gördüğü videonun sonunda anlaşılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan videonun sonunda uyanıyor ve emekli olmadığı için çok seviniyor.

“Ne ben Bay Kemal’siz yapabilirmişim ne o bensiz yapabilirmiş” diyerek sevincini belli ediyor.