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  • İYİ Parti’den Bakan Nebati’yi çıldırtacak videolu paylaşım. 'Zampiyonlar Ligi' kadrosunu tek tek açıkladılar

İYİ Parti’den Bakan Nebati’yi çıldırtacak videolu paylaşım. 'Zampiyonlar Ligi' kadrosunu tek tek açıkladılar

Resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolarla Türkiye'nin ekonomik anlamda ne kadar kötü durumda olduğunu gözler önüne seren İYİ Parti, bu defa Zampiyonlar Ligi etiketiyle gündelik alışveriş malzemelerine gelen fahiş zamları eleştirdi.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 21:40
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebatinin açıklamaları sonrası İYİ Partiden Zampiyonlar Ligi etiketli bir video paylaşımı geldi

İYİ Parti’den Bakan Nebati’yi çıldırtacak videolu paylaşım. 'Zampiyonlar Ligi' kadrosunu tek tek açıkladılar
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kasımda tüketici enflasyonunun hız keserek yüzde 84,39’a, yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) de yıllık bazda yüzde 157,69’dan yüzde 136,02’ye gerilediğine işaret etti.

Nebati,  "Önümüzdeki aydan itibaren etkisini gösterecek olan baz etkisiyle de enflasyondaki düşüş eğilimini, bu ay Yİ-ÜFE'de olduğu gibi, daha keskin hissetmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

IŞILTILI SPONSORLUK

İYİ Parti, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin kasım ayında tüketici enflasyonunun hız kestiği ifadelerine göndermede bulundu.

Nebati'nin 'gözlerimdeki ışıltı' ifadelerine gönderme yapan İYİ Parti, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Işıltılı bir sponsorlukla hayat bulan #ZampiyonlarLigi'nde açlık oyunları tam gaz devam ediyor... A ve B grubundaki zamlar bu ay da göz dolduruyor.  Zampiyonu iyi oyunun değil, 3 harfli kötü yönetimin belirlediği bu kepaze ligi sonlandırmaya inanın, çok az kaldı." ifadelerine yer verdi.

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Hasan
7.12.2022 22:18
GÖKTEN ÜÇ ELMA, Bize de SABIR düştü...  
 
1950
7.12.2022 22:07
Allahım ne günah işledik de bu insanları bizi yönetmek için gönderdin diyemiyorum, çünkü o kadar çok günahımız var ki, bizi yaşattığınıza şükür ediyoruz vallahi  
 
Asker
7.12.2022 22:04
Hazırlayanlara teşekkür ederiz Türk milletinin sesi oldunuz Allah'ım yolunuzu açık etsin inşallah.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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