İYİ Parti’den Bakan Nebati’yi çıldırtacak videolu paylaşım. 'Zampiyonlar Ligi' kadrosunu tek tek açıkladılar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kasımda tüketici enflasyonunun hız keserek yüzde 84,39’a, yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) de yıllık bazda yüzde 157,69’dan yüzde 136,02’ye gerilediğine işaret etti.

Nebati, "Önümüzdeki aydan itibaren etkisini gösterecek olan baz etkisiyle de enflasyondaki düşüş eğilimini, bu ay Yİ-ÜFE'de olduğu gibi, daha keskin hissetmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

IŞILTILI SPONSORLUK

İYİ Parti, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin kasım ayında tüketici enflasyonunun hız kestiği ifadelerine göndermede bulundu.

Nebati'nin 'gözlerimdeki ışıltı' ifadelerine gönderme yapan İYİ Parti, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Işıltılı bir sponsorlukla hayat bulan #ZampiyonlarLigi'nde açlık oyunları tam gaz devam ediyor... A ve B grubundaki zamlar bu ay da göz dolduruyor. Zampiyonu iyi oyunun değil, 3 harfli kötü yönetimin belirlediği bu kepaze ligi sonlandırmaya inanın, çok az kaldı." ifadelerine yer verdi.