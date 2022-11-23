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2023 seçim gecesini canlandırdı. Erdoğan kaybedince son kozunu oynuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesi ve hareketlerini taklit eden sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya yeni bir video yükledi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 08:51
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Erdoğan kaybedince son kozunu oynuyor. 2023 seçim gecesini Muhammed Nur Nahya canlandırdı

2023 seçim gecesini canlandırdı. Erdoğan kaybedince son kozunu oynuyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ses ve mimiklerini taklit ederek video çeken Muhammed Nur Nahya, yeni yüklediği bir video ile yeniden sosyal medyada gündem oldu.

Nahya, yeni videosunu “2023 Seçim Gecesi / meşhur taktik” başlığıyla paylaştı.

Söz konusu videoda 2023 seçim günü canlandırıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi geride götürdüğü ifade edildi.  Erdoğan'ın birçok yardımcısı seçimi geride götüren Cumhurbaşkanı'na seçimleri kazandıran mavi ceketini giyerek balkon konuşması yapması gerektiğini söylüyor.

Daha sonra seçimi geride götüren Erdoğan’ın (kazandırıcı) mavi ceketini giyerek balkon konuşması yaptığı ve seçimi kazandıklarını söylediği görüldü.

Söz konusu videoda Erdoğan balkon konuşması yaparken yardımcısının “Başkanım artık ceketi çıkarsanız mı acaba?” dediği ve Erdoğan’ın “Dur yarına kadar kalsın bir garantileyelim inşallah olur mu” cevabını verdiği görüldü.

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Ali can Ege
23.11.2022 09:38
Sadece ceket kurtarmaz bu sefer. Aynı kumaştan pantolon, gömlek, hatta kravat ta olursa ehh belki….  
 
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