Erdoğan'ın tarihi basın toplantısında flaş detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Scholz dün Berlin'de kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlendi. Almanya'yı eleştiren Erdoğan “Bizim İsrail’e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamazdık. Borçlu olanlar rahat konuşamıyor. Biz Holokost cenderesinden geçmedik. Öyle bir durumumuz da yok" dedi. Daha sonra basından gelen soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan Eurofighter uçakları ile ilgili “Almanya verir veya vermez, Dünyada savaş uçağı üreten bir tek Almanya mı var? Başka yerden temin ederiz. Bir basın mensubu olarak bizi bununla tehdit etmeyin” ifadelerini kullandı.

tv100 TARİHE GEÇEN BASIN TOPLANTISINDAYDI

Bu ifadelerinin ardından basın toplantısı Orta Doğu, Almanya ve Yunanistan dahil birçok ülke gelişmeleri manşete taşıdı. O anlar yaşanırken tv100 programcısı Başak Şengül’de oradaydı. Şengül “Tarihe tanıklık ettik. Orada bulunabildiğim için gerçekten çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Başak Şengül geziye dair şunları aktardı;

"İSRAİLLİ AİLELERİN TEK UMUDU ERDOĞAN"

"İsrailli rehineler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istediler. Burada aslında çaresizliği görüyorsunuz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki 'Hamas'ın elinde tutulan bu rehinelerle ilgili tarafıma yazılmış mektup ve yakınlarının bizden ricası üzerine biz anladık ki, biz bir şekilde devreye girmemiz gerekiyor. Hamas’ın zaten bu insanları bırakmamak gibi bir bakış açısı yok'

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN VERDİĞİ MESAJLAR ÇOK ÖNEMLİYDİ

“Basın toplantısı için İletişim Başkanlığı’nın tekrar tebrik etmek lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın orada verdiği mesajlar, Gazze’nin sesi olması. Dünyaya, insanlığa merhameti ve vicdanı hatırlatması çok önemliydi. Bunun dışında öncesinde şöyle bir bakışta vardı. İletişim Bakanlığı ve hazırlanan heyet bakımından pozitif bir gündemle gidiyoruz. Netice olarak köklü ilişkileri olan iki ülkeden bahsediyoruz. Türkiye ve Almanya. Dolayısıyla konuşulanlar arasında AB üyelik süreci ile ilgili başlıkta vardı. Onun dışında Gümrük Birliği’nin modernizasyonu istiyor Türkiye bu konuda değerlendirildi. Vize konusunda hem muafiyet ve hem kolaylaştırılması gibi konulardan konuşuldu. Her detayı ile önemliydi”