Erdoğan'ın törenle suya indirdiği gemi İsrail'e seyir halinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2010 yılında törenle denize indirdiği geminin İsrail’e seyir halinde olduğu ortaya çıktı. Geminin Hayfa Limanı’na sevkiyat yapacağı öğrenildi.

Ayşe Memiş KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan'ın törenle suya indirdiği gemi İsrail'e seyir halinde

İsrail’in Gazze’de yaptığı katliam devam ederken durumuma tepki gösteren bazı kesimler ise Sturbucks ve Mc Donald’s gibi zincir restoranlarda çeşitli protestolar düzenliyor. Zincir restoranlara yönelik boykot çağrıları devam ederken Türkiye’den İsrail’e çok sayıda gemi sevkiyatı yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Metin Cihan, yaptığı gemi sevkiyatı ifşalarına yenisini ekledi. Cihan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2010 yılında katıldığı törenle denize indirilen Kaptan Arif Bayraktar isimli geminin İsrail’e doğru yola çıktığını paylaştı.

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Cihan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Kaptan Arif Bayraktar gemisi, Erdoğan'ın törenle hizmete sunduğu gemilerden biri. Tam şu an Ege Denizi'nde seyir halinde. İstikamet Hayfa Limanı. İstanbul'dan İsrail'e sevkiyat yapıyor.”

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ALİ ERBAŞ HARAM AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dün yaptığı açıklamada İsrail destekçilerine destek olmanın da haram olduğunu açıklayıp şu ifadeleri kullanmıştı:

“Zulüm ve haksızlığa duyarsız kalmak, zalimlere ve hainlere ses çıkarmamak, doğrudan ya da dolaylı şekilde zalimlere, işgalcilere, katillere destek olmak, onların destekçilerine destek olmak da haramdır. Bu gerçek asla göz ardı edilemez.

Bizlere düşen, her türlü zulüm, haksızlık ve kötülük karşısında kararlı bir şekilde durabilmektir. Nitekim bizim inancımızda; kim olursa olsun mazlumun yanında yer almak, muhtaca el uzatmak, zulmün ve zalimin karşısında durmak, kötülük ve haksızlıkla mücadele etmek her mümin için farzdır. Ve asla ihmal edilemez.”

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