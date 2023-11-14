Türkiye'den kalkan yüzlerce geminin İsrail'e gittiği ortaya çıktı. İşte gemilerin tam listesi

Metin Cihan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’den İsrail’e giden gemilerin listesi yayınladı.

Türkiye’nin birçok liman kentinden kalkan gemilerin Gazze’yi bir ayı aşkın süredir bombardıman altında tutup daha sonra kara harekâtı ile hayalet şehre çeviren İsrail’e sevkiyatta bulunduğu ortaya çıktı.

An itibari ile 259 geminin gıda başta olmak üzere birçok kalemde İsrail’e sevkiyatta olduğunu duyuran Metin Cihan, lafta Filistin’i gerçekte ise İsrail’i desteklediğine vurgu yaptı.

Cihan’ın paylaşımı sonrasında birçok vatandaş, sosyal medya üzerinden duruma tepki gösterirken, vatandaşlar “İsrail’e sevkiyatı durdur” etiketi le hükümet yetkililerine seslendi.

Oluşan kamuoyuna ve tepkilere rağmen ise hükümetin konu ile alakalı bir açıklamada bulunmaması da gündem oldu.

İsrail için hükümetin boykot çağrılarının yanı sıra arka planda ekonomik işbirliğinin devam etmesi iki yüzlülük olarak addedildi.

ALİ ERBAŞ HARAM AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dün yaptığı açıklamada İsrail destekçilerine destek olmanın da haram olduğunu açıklayıp şu ifadeleri kullanmıştı:

“Zulüm ve haksızlığa duyarsız kalmak, zalimlere ve hainlere ses çıkarmamak, doğrudan ya da dolaylı şekilde zalimlere, işgalcilere, katillere destek olmak, onların destekçilerine destek olmak da haramdır. Bu gerçek asla göz ardı edilemez.

Bizlere düşen, her türlü zulüm, haksızlık ve kötülük karşısında kararlı bir şekilde durabilmektir. Nitekim bizim inancımızda; kim olursa olsun mazlumun yanında yer almak, muhtaca el uzatmak, zulmün ve zalimin karşısında durmak, kötülük ve haksızlıkla mücadele etmek her mümin için farzdır. Ve asla ihmal edilemez.”