Sınırlardan her gün yüzlerce kaçak göçmen girerken Erdoğan 'kaçak göçmene izin vermeyiz' dedi. Haber bu kadar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreninde konuştu.

‘KAÇAK GÖÇMENE MÜSAADE ETMEYİZ’

Erdoğan konuşmasında, ‘‘Yabancı düşmanlığı gibi faşist lümpenliğin toplumda yayılmasına izin vermeyeceğimiz gibi hudutlarımızın güvenliğini ve ülke içindeki kontrolleri etkinleştirerek yasa dışı göçle ilgili sorunları da çözeceğiz. İnsani sebeplerle ülkemize kabul ettiğimiz sığınmacıların, gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde evlerine dönmeleri için yoğun çaba harcıyoruz.

Katar'ın finans desteğiyle başlattığımız konut projelerimiz tamamlandıkça, şimdilik 600 bin civarında olan geri dönenlerin sayısı inanıyorum ki daha da artacaktır. Burada çizgimiz ve duruşumuz bellidir.

Ne kaçak göçmene müsaade ederiz ne de fitne tacirlerine izin veririz. Nasıl tarih boyunca vicdani duruşumuzla insanlığa örnek olmuşsak, geri dönüşler konusunda da yine örnek bir tavır sergileyeceğiz. Sizlerden de görev bölgenizde hem bu tür hadiseler hem de insanlarımızı birbirine düşürmeye yönelik tuzaklara karşı uyanık olmanızı beklediğimi özellikle belirtmek istiyorum’’ ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın bu sözlerinin üzerine ise akıllara sosyal medyadan her gün akın akın gelen kaçakların görüntüleri geldi. Sığınmacı ve kaçakların, hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası sayesinde adeta ellerini kollarını sallaya sallaya Türkiye’ye giriş yaptıkları sosyal medyada vatandaşlar tarafından hatırlatıldı.

‘ENSAR OLMAYA TALİBİZ’

Öte yandan Erdoğan, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden önce sığınmacılara sahip çıkacaklarını belirterek ‘biz ensar olmaya talibiz’ demişti. Erdoğan o konuşmasında;

‘‘Biz ensar olmaya talibiz. Biz bize sığınanlara diğerlerinin yaptığını yapamayız. Bu terörist zihniyetidir. Onlar yapabilir ama biz yapamayız. Gönüllü, onurlu dönüşlerini sağlayacağız. 554 bin sığınmacı bu şekilde geri döndü. Almanya, Amerika bu tür Suriyeli mültecileri alıyor. Biz bir Amerika, Fransa kadar bu tür mültecilere kapımızı açamayacak kadar sıradan bir ülke miyiz?’’ ifadelerini kullanmıştı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle 2011’den bu yana devam eden istila akınına yönelik ise çelişkili ifadeler kullanmıştı.

2022 yılında yaptığı bir konuşmada Erdoğan,

"Birilerinin kalkıp ülkemize hicret eden ama Suriye, ama Afganistan, ama Irak, İran fark etmiyor, biz muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Muhacirlik, ensar nedir bunu anlamayan, bunu bilmeyenlerle bizim işimiz yok. Biz sevgili Peygamberimizin muhacirliğini de biliriz, ensar olduğu dönemi de biliriz. Biz bu yolda aynı anlayışla devam ediyoruz.

Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal. Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmadık ve kovmayacağız.

Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyor. Bizim kapımız açık, onlara ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz. Onları katillerin eline, kucağına atmayacağız" demişti.

2023 yılındaki başka bir konuşmasında ise, ‘‘Türkiye'deki STK'ler şu an itibarıyla Suriye'nin kuzeyinde ciddi manada konutlar yaptılar, yapıyorlar. Peki bu konutları niye yapıyorlar? Bu konutları Türkiye'deki mültecilerin tekrar kendi topraklarına, kendi yurtlarına dönmesi için yapıyorlar ve bu süreç başladı. Şimdi biz yeni bir adım daha atıyoruz. Hatta 1 milyona yakın mültecinin kendi topraklarına dönmesi için Suriye'de konut yapımıyla ilgili bazı projeler de hazırladık. Bunlar gayet güzel projeler. Bu projelerle birlikte de Suriyeli mültecilerin kendi ülkelerine, kendi topraklarına dönmesini sağlayacağız’’ ifadelerini kullanmıştı.