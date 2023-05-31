Bakan Nebati'nin uçak kavgasında yeni görüntüler ortaya çıktı. "Hadi be bu da yeni moda"

29 Mayıs pazartesi günü Ankara'dan İstanbul'a uçuş yapacak olan uçağın hava muhalefeti nedeniyle rötar yaptığı duyurulmuş, bazı yolcular uçakta bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yüzünden bekletildiğini düşünerek, ön koltukta oturan Nebati’ye tepki göstermişti.

Tepkiler üzerine yolcular ile tartışmaya başkana Bakan Nebati "Hazmedin kardeşim! Seçimi AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanımız kazandı, bu kadar basit" cevabını vermişti.

Olay kamuoyunda büyük yankı uyandırırken olaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

"HADİ BE..."

Görüntülerde Nebati, " Kardeşim benimle ne alakası var. Beni beklemiyorsunuz.

Her zaman uçağa en son bakan biner. Kaybetmişler ondan sonra gelip örgütlüyorlar. Hadi be.. Bu da yeni moda.

Gidin kaybettiğiniz yerlerde niye kaybettiğinize bakın. " dediği görülüyor.

Yolcular arasında "Yazıklar olsun" sesleri yükseldi.